Напавшего на иностранцев задержали в Алматинской области

При координации прокуратуры с 15 января по 15 февраля в Алматы провели ОПМ «Розыск», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, 84 разыскиваемых преступников задержали в рамках ОПМ «Розыск», из них 27 правонарушителей прошлых лет.

— 8 февраля в селе Баканас Алматинской области задержан разыскиваемый по Бостандыкскому району за совершение разбойного нападения на граждан Китая и Сингапура. Также задержан разыскиваемый с 2010 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, — детализировали в правоохранительных органах.

Кроме того, в мегаполисе задержали 22 преступника, разыскиваемых другими регионами, установили 17 безвестно пропавших граждан.