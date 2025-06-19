Опора единства и преемственности

АНК
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

В Алматы прошел V Республиканский форум «Ақсақалдар кеңесі» Ассамблеи народа Казахстана

фото Юрия Беккера

Участники деловой площадки, которая прошла под девизом «Адал азамат – ұлт келбеті», говорили о роли старейшин в укреплении общественного согласия, развитии межэтнического диалога и воспитании молодежи в духе патриотизма и традиционных ценностей.

Открывая встречу, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Админис­трации Президента РК Марат Азильханов отметил, что форум проходит в знаковый год 30-летия ассамблеи. Он также совпал с XXXIV сессией АНК и заседанием Национального курултая, где были обозначены новые стратегические направления национальной политики.

– Ассамблея должна быть всенародным объединяющим институтом, а аксакалы – ее моральной опорой, связующим звеном между поколениями, – отметил Марат Азильханов.

По его словам, в стране дейст­вуют более 1 200 советов аксакалов, объединяющих свыше 7,5 тыс. уважаемых старейшин, активно участвующих в просветительской, этнокультурной и благотворительной деятельности. Особое внимание уделяется проектам «Ақсақал тағылымы», «Даналық көпірі», а также продвижению казахского языка в межэтническом общении.

Вице-президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Анар Танирбергенова в свою очередь представила обновленную единую программу воспитания «Адал азамат», разработанную на основе решений Национального курултая. Программа основана на шести ключевых ценностях: независимость, патриотизм, законность, труд, профессионализм и новаторство. Методологическая база представляет собой ценностно ориентированный подход, опирающийся на идеологи­ческое триединство: Справедливый Казахстан, прогрессивная нация, ответственный гражданин. Программа реализуется на всех уровнях образования – от детских садов до колледжей – и предполагает участие не только педагогов, но и родителей, представителей гос­органов, медицины, правоохранительных структур. С 2023 года в школах работают центры педагогической поддержки родителей, где обсуждаются актуальные вопросы воспитания.

Депутат Мажилиса Парламен­та, член депутатской группы «Бip ел – бip мүдде» Сергей Пономарев, курирующий взаимодейст­вие с этнокультурными объединения­ми, отметил, что цель программы – формирование у молодежи патриотизма, ответственности, моральной чистоты, умения мыс­лить критически и ценить межнациональное согласие.

В рамках пленарного заседания обсуждались также итоги 30-летней деятельности АНК, вопросы развития этномедиации, взаимодействия с советами матерей и нравственно-патриотического воспитания.

Педагог с многолетним стажем Нургуль Касенова полагает, что успех программы возможен только при взаимодействии всех участников воспитательного процесса.

– Ребенку важно расти в гармонии с собой и окружающим миром. Мы должны не просто требовать от него патриотизма, ответственности, а в первую очередь понять его и проявить уважение к его личности. Только личный пример взрослых формирует настоящего гражданина – Адал азамат, – подчеркнула она.

Солидарна с ней и руководитель Совета матерей при дунганском этнокультурном центре Алматы, профессор Римма Масырова. По ее словам, единую программу воспитания детей «Адал азамат» надо рассматривать шире. Нужно больше говорить о таких личностных качест­вах, как добропорядочность и человечность, которые приобретаются в семье.

– Думаю, что программа возникла, исходя из реалий нашей жизни, когда дети сталкиваются с жестокостью даже среди своих сверстников. Может, причина этого в том, что стало меньше доверительного отношения друг к другу, взаимной поддержки, а ведь дети растут в этой атмосфере. Мы требуем от них патриотичности, ответственности, но забываем, что им нужны любовь и уважение к их личности, что именно это вызывает взаимное доверие. Поэтому программа не должна превратиться в спущенный сверху документ. Если мы хотим воспитать новое поколение «Адал азамат», каждому родителю и учителю прежде всего надо начинать с себя, – поделилась мнением доктор педагогических наук.

Форум стал значимой площадкой для диалога и укрепления межрегионального и межэтни­ческого взаимодействия. По мнению участников, программа «Адал азамат» должна стать не формальным документом, а живой системой воспитания, основанной на доверии, гуманизме и ответственности каждого члена общества.

#АНК #форум #«Ақсақалдар кеңесі»

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