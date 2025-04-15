Прежде всего удивил поединок в Астане, где местный «Женис» смог выбить из турнира действующего обладателя Кубка Казахстана «Актобе». Встреча завершилась со счетом 1:0. Победу столичной команде принес забивший на 77-й минуте единственный мяч словенский защитник Матия Ром.

Серьезно потрепал нервы другому столичному клубу – «Астане» – представляющий Акмолинскую область «Окжетпес». Поединок между этими командами прошел в Кокшетау, и основное время команды завершили со счетом 1:1 (у хозяев отличился Алияр Мухамед, а у гостей – Рамазан Каримов). Далее они провели два дополнительных экстра-тайма, не давших результата, а потом в серии пенальти победу со счетом 8:7 вырвала «Астана».

В дополнительное время оказался сильнее и костанайский «Тобол», принимавший на своем поле талдыкорганский «Жетысу». Единственный гол забил Жаслан Жумашев.

Не испытали проблем со свои­ми противниками «Елимай» из Семея, на выезде победивший жезказганский «Улытау» – 3:0 (дубль на счету тоголезца Фессу Меме Плакка, еще один мяч забил Адильбек Жумаханов), а также алматинский «Кайрат», на своем поле забивший три безответных мяча в ворота актауского «Каспия» (здесь дубль оформил грузинский полузащитник Гиорги Зария, еще один гол на счету Дастана Сатпаева).

В оставшихся поединках зафиксированы следующие результаты: петропавловский «Кызылжар» дома обыграл кызылординский «Кайсар» – 1:0; туркестанский «Туран» на своей арене победил «Атырау» – 2:0; алматинский «Хан-Тенгри» (единственный представитель Первой лиги) на своем поле уступил шымкентскому «Ордабасы» – 0:2.

По итогам этих игр в четвертьфиналах сыграют: «Кызыл­жар» – «Елимай», «Ордабасы» – «Кайрат», «Туран» – «Тобол», «Женис» – «Астана». Пары получились интересные, при этом довольно любопытным будет столичное дерби.

Четвертьфинальные матчи Кубка Казахстана пройдут 14 мая. Полуфиналы состоятся 25 июня и 30–31 августа. Финал запланирован на 1 ноября.