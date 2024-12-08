Определены победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2024 года

Культура и общество
5

Состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по присуждению гранта, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Отметим, грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» присуждается ежегодно по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и является эффективным инструментом выявления талантливой молодежи.

В итоге по 6 направлениям комиссией было отобрано 30 проектов, набравших наиболее высокие баллы.

Церемония присуждения гранта пройдет ко Дню Независимости Республики Казахстан в Астане. Победители получат от государства финансовую поддержку в размере 3 млн тенге на реализацию своих проектов.

Добавим, что в текущем году прием заявок проходил с 5 августа по 6 октября. В целом, поступило 1284 заявки. Из них принято 897. В том числе 495 по направлению «Бизнес», 62 – «Наука», 107 - «Культура», 94 – «Информационные технологии», 66 – «Медиа» и 73 - «Волонтерство».

#«Тәуелсіздік ұрпақтары» #грант МКИ

Популярное

Все
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
Елена Рыбакина получит водительские права в ОАЭ
Шавкат Рахмонов победил Иана Гэрри решением судей в со-главном событии UFC
Президент Сирии Асад, вероятно, покинул Дамаск
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Предки Чингисхана из рода мугул
Казахский музыкально-драматический театр имени Абая отмечает 90-летие
Деликатесы по скромной цене
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Казахстанские аграрии заключили соглашения с компаниями КНР на 1 млрд долларов
Денежные перевод граждан облагаться налогом не будут – МНЭ
Женщина, потратившая годы на поиски настоящих родителей, обнаружила, что давно дружит с отцом в фейсбуке
У здания парламента в Тбилиси произошли новые столкновения
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Пример мужества, стойкости и долга
Еще один жилой массив Астаны подключили к газу
Детская железная дорога открылась в области Абай
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Где купить соғым в Астане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений

Читайте также

Фильм «Ұстаз» презентовали столичным педагогам
Центр реставрации на базе Нацмузея появится в Казахстане
Бесплатный Wi-Fi планируют подключить в парках Караганды
Сериал о театре «Тамаша» стартует сегодня на телеканале Jib…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]