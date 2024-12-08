Определены победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2024 года

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Отметим, грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» присуждается ежегодно по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и является эффективным инструментом выявления талантливой молодежи.

В итоге по 6 направлениям комиссией было отобрано 30 проектов, набравших наиболее высокие баллы.

Церемония присуждения гранта пройдет ко Дню Независимости Республики Казахстан в Астане. Победители получат от государства финансовую поддержку в размере 3 млн тенге на реализацию своих проектов.

Добавим, что в текущем году прием заявок проходил с 5 августа по 6 октября. В целом, поступило 1284 заявки. Из них принято 897. В том числе 495 по направлению «Бизнес», 62 – «Наука», 107 - «Культура», 94 – «Информационные технологии», 66 – «Медиа» и 73 - «Волонтерство».