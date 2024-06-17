Определены победители первой республиканской геологической универсиады

Образование, Наука
101
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Студенты десяти вузов и одного колледжа Казахстана приняли участие в первой республиканской Универсиаде по геологии

Фото: Satbayev University

Учебный полигон Satbayev University, расположенный у хребта Малый Каратау в Жамбылской области, на 5 дней стал местом испытаний практических навыков геолога и знаний науки о Земле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Satbayev University

По итогам универсиады первое место заняла команда Семипалатинского геологоразведочного колледжа, на втором — команда Satbayev University, тройку лидеров замкнули студенты Nazarbayev University.

Программа универсиады включала в себя лекции и консультации ученых и практиков по общей и структурной геологии, кристаллографии и минералогии, петрографии, палеонтологии, гидрогеологии и геофизике.

Для участников разбили палаточный лагерь, где они ночевали, а днем, как и положено настоящим геологам, ходили в походы по намеченным для соревнований маршрутам, отбивали горные породы, минералы. Вечером выполняли камеральные работы, составляли карты и обсуждали проделанное у костра под звуки гитары.

Помимо профессиональных навыков, будущие геологи соревновались в спорте, проводили творческие конкурсы. Организаторы также придумали для студентов геологический квест, что стало дополнительной возможностью для общения, нетворкинга и обмена опытом между молодыми специалистами и корифеями геологической науки.

Каратауский учебный геологический полигон Satbayev University, расположенный в 60 км от города Тараз — это выход обнажений нескольких геологических эпох, которые охватывают миллиарды лет истории Земли; это природное учебное пособие, дающее возможность прикоснуться к истории планеты, увидеть своими глазами свидетельства геологических процессов и изучить их, как открытую геологическую карту с молотком в руках, следуя по стопам великого казахстанского геолога Каныша Имантаевича Сатпаева.

«Несмотря на то, что наши недра содержат огромные ресурсы, практически всю таблицу Менделеева, многие наши запасы были разведаны еще в советское время и ныне истощены. В этой ситуации нужны новые подходы к геологии, что создаст значительные возможности для экономического развития за счет открытия новых месторождений не только в сфере углеводородов, но и в области редкоземельных металлов, необходимых для цифровой индустрии и других отраслей», - считает Аскар Сыздыков, директор Института Геологии и Нефтегазового дела им. К. Турысова Satbayev University.

Инициатором проведения универсиады стал Комитет геологии МПС РК, а основным организатором выступил Институт Геологии и Нефтегазового дела им. К. Турысова Satbayev University. Университет взял на себя подготовку, разработал насыщенную и разнообразную программу соревнований, привлек ведущих специалистов и обеспечил все необходимые условия для участников.

Мероприятие также поддержали такие компании, как Казахмыс Барлау, ERG Exploration и KAZ Minerals, что позволило организовать универсиаду на высоком уровне, а активное участие вузов и колледжей из разных регионов страны придало мероприятию широкомасштабный характер, отметили в пресс-службе вуза.

 

#студенты #геология #победители #первые #Универсиада #Satbayev University

Популярное

Все
Общежитие горело в Астане
В Китае запустили дорогу, где поезда будут ездить со скоростью 350 км/ч
Сеть нарколабораторий накрыли в четырех регионах страны
ИИН родственников добавят в личные дела госслужащих
Казахстанка через суд отвоевала деньги от пособника мошенника
Илон Маск: В будущем у людей вместо телефонов будут мозговые импланты
Суд над избившим в Караганде водителя скорой помощи проведут в прямом эфире
14 паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии
Экс-гендиректор «Астана-Зеленстрой» подозревается в коррупции
В Астане гвардейцы вытащили из реки тонущего подростка
Более тысячи человек эвакуировали в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров
Главу спиртзавода подозревают в даче взятки за покровительство в Шымкенте
Балетная труппа театра «Астана Опера» отправится на гастроли в Словению
Мужчину зарезали во дворе жилого дома в Павлодаре
Участок по проспекту Кабанбай батыра закрыли в Астане до 18 июня
Более пяти миллионов машин зарегистрировано в Казахстане
Глава ветинспекции незаконно использовал госимущество в Алматы
Лидеры зарубежных стран поздравляют президента с праздником Курбан айт
Задержан «композитор», продавший одно произведение нескольким артистам в Алматы
Мирная миссия военного врача Шолпан Майтановой
Преодоление. Пять лет созидания
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
Президент подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
Требования к производству органической продукции утвердили в Казахстане
Токаеву показали проект по открытию футбольной академии «Атлетико Мадрид»
Более тысячи семей подали заявки на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
Казахстан и Россия рассматривают возможность увеличения количества авиарейсов
Проект Европейского Союза доверили казахстанскому Центру педагогического мастерства
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм
Объявлены дата и время распределения мест в детские спортсе…
Организацию летнего отдыха для детей обсудили в правительст…
Выпускники лицея «Арыстан» - будущая элита Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]