Определены победители первой республиканской геологической универсиады

Студенты десяти вузов и одного колледжа Казахстана приняли участие в первой республиканской Универсиаде по геологии

Фото: Satbayev University

Учебный полигон Satbayev University, расположенный у хребта Малый Каратау в Жамбылской области, на 5 дней стал местом испытаний практических навыков геолога и знаний науки о Земле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Satbayev University

По итогам универсиады первое место заняла команда Семипалатинского геологоразведочного колледжа, на втором — команда Satbayev University, тройку лидеров замкнули студенты Nazarbayev University.

Программа универсиады включала в себя лекции и консультации ученых и практиков по общей и структурной геологии, кристаллографии и минералогии, петрографии, палеонтологии, гидрогеологии и геофизике.

Для участников разбили палаточный лагерь, где они ночевали, а днем, как и положено настоящим геологам, ходили в походы по намеченным для соревнований маршрутам, отбивали горные породы, минералы. Вечером выполняли камеральные работы, составляли карты и обсуждали проделанное у костра под звуки гитары.

Помимо профессиональных навыков, будущие геологи соревновались в спорте, проводили творческие конкурсы. Организаторы также придумали для студентов геологический квест, что стало дополнительной возможностью для общения, нетворкинга и обмена опытом между молодыми специалистами и корифеями геологической науки.

Каратауский учебный геологический полигон Satbayev University, расположенный в 60 км от города Тараз — это выход обнажений нескольких геологических эпох, которые охватывают миллиарды лет истории Земли; это природное учебное пособие, дающее возможность прикоснуться к истории планеты, увидеть своими глазами свидетельства геологических процессов и изучить их, как открытую геологическую карту с молотком в руках, следуя по стопам великого казахстанского геолога Каныша Имантаевича Сатпаева.

«Несмотря на то, что наши недра содержат огромные ресурсы, практически всю таблицу Менделеева, многие наши запасы были разведаны еще в советское время и ныне истощены. В этой ситуации нужны новые подходы к геологии, что создаст значительные возможности для экономического развития за счет открытия новых месторождений не только в сфере углеводородов, но и в области редкоземельных металлов, необходимых для цифровой индустрии и других отраслей», - считает Аскар Сыздыков, директор Института Геологии и Нефтегазового дела им. К. Турысова Satbayev University.

Инициатором проведения универсиады стал Комитет геологии МПС РК, а основным организатором выступил Институт Геологии и Нефтегазового дела им. К. Турысова Satbayev University. Университет взял на себя подготовку, разработал насыщенную и разнообразную программу соревнований, привлек ведущих специалистов и обеспечил все необходимые условия для участников.

Мероприятие также поддержали такие компании, как Казахмыс Барлау, ERG Exploration и KAZ Minerals, что позволило организовать универсиаду на высоком уровне, а активное участие вузов и колледжей из разных регионов страны придало мероприятию широкомасштабный характер, отметили в пресс-службе вуза.