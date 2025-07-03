Энергетики под запретом: Минпросвещения сделало важное заявление

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

В этом году в Казахстане официально запретили продажу энергетических напитков гражданам, не достигшим 21 года

Фото: freepik.com

В Комитете по охране прав детей Минпросвещения обратились с предупреждением к торговым точкам и родителям по поводу продажи энергетиков детям и подросткам, сообщает Kazpravda.kz 

Там же напомнили, что с января 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, запрещающие продажу энергетических напитков лицам младше 21 года.

Этот шаг направлен на защиту здоровья подрастающего поколения и снижение рисков развития ожирения и других неинфекционных заболеваний.

«Ежедневно мы видим, как подростки 14–16 лет свободно покупают энергетические напитки — и зачастую сами продавцы, закрывая глаза, позволяют это. Мы обращаемся ко всем владельцам торговых точек: строго соблюдайте закон. Энергетики не должны продаваться лицам младше 21 года — ни в магазинах, ни через автоматы, ни онлайн. При каждой продаже проверяйте документы, удостоверяющие возраст. И не забывайте: на полках должна быть только безопасная, проверенная продукция. Это  вопрос здоровья наших детей», — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Насымжан Оспанова.

Кроме того, в местах, где осуществляется продажа энергетических напитков, на видном месте должна быть размещена надпись следующего содержания: «Запрещена продажа энергетических напитков лицам в возрасте до двадцати одного года». Особую роль в ограничении потребления энергетиков играют родители.

Также в министерстве призвали проявлять осознанность, беседовать с детьми о вреде стимуляторов, интересоваться тем, что они покупают, и подавать личный пример здорового образа жизни.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане введут акцизы на энергетические напитки, что позволит не только получить дополнительные налоги в бюджет, но и позволит защитить здоровье населения, заявил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. 

#заявление #запрет #Минпросвещения #энергетики

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