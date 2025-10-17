Определены победители Республиканского конкурса дирижеров им. Нургисы Тлендиева
Павел Ильин
Участие в творческом состязании приняли 23 дирижера в возрасте от 18 до 35 лет. По условиям первого тура конкурсанты должны были исполнить кюй, песню и произведение по билету, что позволило определить уровень их мастерства. В результате возможность перейти на следующий этап получили всего восемь молодых дирижеров, чьи профессиональные навыки высоко оценили члены жюри, возглавляемого заслуженным деятелем РК Динзухрой Тлендиевой.