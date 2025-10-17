Определены победители Республиканского конкурса дирижеров им. Нургисы Тлендиева

Павел Ильин

Участие в творческом состязании приняли 23 дирижера в возрасте от 18 до 35 лет. По условиям первого тура конкурсанты должны были исполнить кюй, песню и произведение по билету, что позволило определить уровень их мастерства. В результате возможность перейти на следующий этап получили всего восемь молодых дирижеров, чьи профессиональные навыки высоко оценили члены жюри, возглавляемого заслуженным деятелем РК Динзухрой Тлендиевой.

фото пресс-службы Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла

– Это не просто состязание молодых дирижеров, а возможность прикоснуться к богатому наследию моего отца, вдохновиться его музыкой и передать ее дух новому поколению исполнителей, – отметила председатель жюри.

Несомненно, самым ярким событием конкурса стало беспрецедентное решение известных дирижеров Мади Умирзакова и Куаныша Исмаилова отказаться от участия во втором туре. Уступив дорогу младшим товарищам, фавориты соревнования продемонстрировали яркий пример творческой взаимовыручки, великодушия и неотступного следования высоким стандартам профессиональной этики. Члены жюри по достоинству оценили поступок талантливых дирижеров и пригласили их провести сольные концерты в Государст­венной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева.

Подведение итогов конкурса состоя­лось в рамках масштабного гала-концерта, прошедшего в стенах Большого зала Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла. Творческий вечер открылся знаменитым кюем Нургисы Тлендиева «Менің бабам Қарасай» в исполнении Академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы». Последовавшая затем церемония награждения победителей началась с вручения специальных дип­ломов, обладателями которых стали Аршат Шарип и Дауренбек Суйындик. Приз «За лучшее исполнение произведений Нургисы Тлендиева» был присуж­ден Дине Ардак. Лауреатами диплома III степени стали Арнат Кабыл, Даулет Габитов и Абай Ракишев. Али Сапарбеку, занявшему II место, награду вручила лично Динзухра Тлендиева. Единогласным решением жюри главной награды конкурса был удостоен Нургали Ашимхан. Диплом I степени, памятную статуэтку и денежный сертификат ему в торжественной обстановке вручил вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков. Отметим также, что все конкурсанты были награждены благодарственным письмом министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

Гала-концерт завершился исполнением двух поистине легендарных произведений Нургисы Тлендиева – кюя «Махамбет» и песни «Құстар әні». Молодые дирижеры продемонстрировали публике профессиональное мастерство и артистизм. Участие в конкурсе принесло им богатый творческий опыт и открыло дорогу в мир большого искусства.

