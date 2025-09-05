Как отметили выступающие, в соответствии с поручениями ­Главы государства определен перечень приоритетных видов спорта. В него включены как олимпийские дисциплины, так и национальные виды спорта, что создает равные условия для их развития и популяризации.

Особое внимание уделено вопросу совершенствования управления отраслью. Одним из ключевых нововведений стало внедрение вертикальной системы, при которой региональные управления физической культуры и спорта будут подотчетны министерству. Такой подход позволит повысить эффективность координации, исключить дублирование функций и обеспечить единый стандарт развития спортивной сферы.

Важным элементом нового законодательства является оптимизация бюджетных расходов. Закон предусматривает запрет на финансирование легионеров за счет средств государственного бюджета и установление лимитов для профессиональных игровых клубов. Эти меры направлены на рациональное использование ресурсов, поддержку отечественных спортсменов и повышение прозрачности финансовых процессов.

– Сегодня мы создаем условия для устойчивого развития спорта в Казахстане. Национальные виды получают равный статус с олимпийскими дисциплинами, выстраивается вертикаль управления, а бюджетные средства будут расходоваться более эффективно. Все эти шаги соответствуют поручениям Президента и направлены на формирование здоровой нации и укрепление международного авторитета страны, – подчеркнул Серик Жарасбаев.