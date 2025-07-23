Так, в Лиге чемпионов действую­щий чемпион Казахстана алматинский «Кайрат» в случае выхода в третий раунд сыграет с победителем пары «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Слован» (Словакия). Эти матчи пройдут 5 или 6 августа, а ответный – 12 августа. Однако для начала алматинцам необходимо пройти финский КуПС.

В Лигу конференций из Лиги Евро­пы попал «Актобе». 24 июля актюбинцы дома сыграют с чешской «Спартой», а 31-го с этой же командой встретятся на выезде. В случае успеха казахстанскую команду на следующем этапе ждет победитель пары «Арарат» (Армения) – «Университатя» Клуж (Румыния). Игры пройдут 7 и 14 августа.

С третьего отборочного раунда Лиги конференций стартует «Астана», которая 24 июля дома встретится с молдавским «Зимбру», а 31-го второй матч проведет в Кишиневе. В случае победы казахстанская дружина сыграет с победителем пары «Вардар» (Северная Македония) – «Лозанна» (Швейцария). Игры пройдут 7 и 14 августа.