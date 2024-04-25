Определился главный претендент на "Золотую бутсу"

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Стали известны претенденты на "Золотую бутсу" в сезоне-2023/24. Среди них выявился явный фаворит, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По информации Transfermarkt, больше шансов выиграть эту награду у форварда мюнхенской "Баварии" Харри Кейна. Англичанин забил 33 гола и набрал 66 очков.

Его ближайший преследователь - Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермена", у француза - 26 голов и 52 очка.

Лидер "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд расположился на шестой строчке, в активе норвежца 20 голов и 40 очков.

Гонка за "Золотую бутсу" от Transfermarkt выглядит так:

"Золотая бутса" - футбольная награда, вручаемая ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. Впервые была вручена в 1968 году.

Победителем является футболист, набравший наибольшее количество очков за один сезон.