Орбан заявил о стратегическом уровне казахско-венгерских отношений

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели брифинг для представителей средств массовой информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

Виктор Орбан напомнил о принятом девять лет назад решении вывести казахско-венгерские отношения на стратегический уровень.

– За последние годы была проделана большая работа в этом направлении. Мы отмечаем положительную динамику роста объемов двустороннего товарооборота. Это очень важно для нас. Мы заложили основу для того, чтобы вывести экономические контакты между нашими странами на более высокий уровень. Венгры хорошо знают об историческом родстве с Вашим народом. Казахи – часть нашей общей истории. Мы рады, что помимо политической дружбы, между нашими странами укрепляются и экономические связи. Наша страна находится внутри Европы и не имеет выхода к морю, поэтому мы экспортируем многие товары. Нефть к нам поставляется из России и Казахстана. Пока объемы еще небольшие, но маршрут для поставок открыт, и это очень важный шаг с точки зрения безопасности нашей страны, – подчеркнул венгерский премьер-министр.

Кроме того, Виктор Орбан поблагодарил главу государства за предоставленную венгерским компаниям возможность реализовывать в Казахстане совместные проекты в нефтегазовой отрасли, «зеленой» энергетике, а также участвовать в подготовке специалистов в области атомной энергетики.

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