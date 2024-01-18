Организатора филиала финпирамиды Qnet осудили в Актюбинской области

Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, дело по факту организации финансовой пирамиды расследовали в департаменте АФМ по Актюбинской области.

«Установлено, что гражданка Жумагазина Г. в период с января 2019 года по июнь 2022 года, в городах Актобе и Хромтау, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании Qnet, создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг. Компания признана в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой», — прокомментировали в АФМ.

В агентстве добавили, что в органы финмониторинга с заявлениями обратились 25 граждан, средствами которых в общей сумме почти 37,5 млн тенге завладела подсудимая. Жумагазина Г. приговорена к 5 годам лишения свободы. С учётом несовершеннолетнего ребенка отбывание наказания отсрочено сроком на 5 лет.

Имущество, добытое преступным путем на сумму 286 млн тенге, конфисковано в доход государства.

Напомним,что у этой компании филиалы были в разных регионах. Так, суд установил, что в период с 1 марта 2019 года по 17 марта 2023 года гражданин Ж. на территории Астаны и Акмолинской области, под прикрытием интернет-торговли продуктов международной компании Qnet, организовал финансовую пирамиду.