Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан

Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры, МВД при содействии посольства Казахстана из Польши экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру.

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере.

Объем изъятых незаконных веществ составил более 1 тонны, а их общая стоимость на черном рынке превысила бы 1,5 млрд тенге.

После совершения указанных преступлений участники организованной группы задержаны, а её руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2023 года подозреваемый установлен на территории Польши.

По запросу генеральной прокуратуры он экстрадирован и в настоящее время водворен в следственный изолятор города Астаны.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.