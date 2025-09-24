фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Реформа – стратегическая необходимость

Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи, Глава государства подчеркнул, что на протяжении восьми десятилетий Организация Объединенных Наций играет ключевую роль в решении глобальных проблем человечества.

– Все эти годы ООН возглавляла наши совместные усилия, направленные на укрепление коллективной безопасности, нераспространение ядерного оружия, поддержание мира, обеспечение прогресса, сокращение бедности, устойчивое развитие и защиту прав человека, – отметил он.

Вместе с тем, как акцентировал Президент, необходимо признать: мир за это время претерпел глубокие изменения и продолжает меняться – к сожалению, не в лучшую сторону. Именно поэтому, убежден Касым-Жомарт Токаев, Организация Объединенных Наций и сегодня остается символом на­дежды для миллионов людей по всей планете. И нынешняя историческая встреча в Нью-­Йорке – уникальная возможность для государств-членов вновь подтвердить приверженность основополагающим принципам и целям этой универсальной и поистине незаменимой структуры.

– Однако мы не можем закрывать глаза на реальный кризис доверия к многосторонним институтам, – сказал Глава государства. – Серьезные нарушения международного права стали «новой нормой», подрывая мировую стабильность и ослабляя доверие между народами, политическими лидерами и государствами. В это непростое время мы все должны способствовать укреплению позиции ООН, чтобы она могла лучше адаптироваться к реалиям сегодняшнего непредсказуемого мира. Дух взаимопонимания и стремление к сотрудничеству должны преобладать над разжиганием войны. Лидеры государств несут ответственность за продвижение к миру. Нынешнее поколение лидеров не имеет права на бездействие, поскольку будущим поколениям придется заплатить за это гораз­до более высокую цену. В этой связи всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений, – заявил Президент.

Необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессио­нально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего, предложил Президент. И центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета Безопасности.

– Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации. Кроме того, Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности. Фактически средние державы уже начали играть более значительную позитивную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие. Они могут стать мостами внутри ООН, в то время как великие державы разобщены или не способны решить насущные проблемы, волнующие всех, – поделился своим видением казах­станский лидер.

Восстановить архитектуру безопасности

Прежде всего, как убежден Касым-Жомарт Токаев, для поддержания авторитета ООН в XXI веке государства-члены должны предпринять реальные шаги к прочному миру и безопасности. В противном случае, подчерк­нул он, ООН будет обречена вечно устранять последствия, а коренные причины проблем будут бесконечно множиться.

– Мы можем начать этот процесс уже сегодня, вновь подтвердив нашу непреклонную приверженность Уставу Организации Объединенных Наций, – призвал Глава государства. – Основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров должны соблюдаться неукоснительно, без каких-либо исключений. Выборочное применение Устава подрывает его авторитет. Миру нужен новый консенсус, основанный на доверии, открытости и общей ответственности.

Как подчеркнул Президент, пришло время серьезно обсудить вопрос о пересмотре Устава, чтобы он отвечал реалиям сегодняшнего дня. В настоящий момент, привел пример Касым-Жомарт Токаев, в этом документе есть положения, касающиеся «вражеских государств» – это историческое наследие Второй мировой войны, и они уже признаны устаревшими подавляющим большинством международного сообщества.

– Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними – и основы стратегической стабильности. В 2024 году мировые военные расходы достигли рекорд­ных 2,7 триллиона долларов. Насилие обходится человечеству поч­ти в 20 триллионов долларов. ­Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества. Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия. В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир, – сказал Президент.

Он заявил, что Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению. По его мнению, можно сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Касым-Жомарт Токаев также призвал к реализации предложения нашей страны об учреждении Международного агентства по биологической безопасности.

– Казахстан по-прежнему обеспокоен кризисом вокруг Украины, который продолжает наносить серьезный ущерб гражданским лицам, подрывать глобальное доверие и ослаблять международную безопасность, – продолжил Глава государства. – Тем не менее следует продолжать двусторонние и международные дипломатические усилия по разрешению данного конфликта, проявлять политическую гибкость, что отвечает долгосрочным интересам обоих государств. Территориальные споры никогда не бывают легкими для разрешения, они требуют взаимной сдержанности и ответственнос­ти ради будущих поколений. Психология вражды затягивает всех участников конфликтов в пропасть, не оставляя шансов на достижение мира.

Высказался Президент и по ситуации в Газе: по его словам, гуманитарный кризис там достиг ужасающих масштабов.

– Этот конфликт имеет сложные исторические корни. Мы не можем игнорировать первопричину этой вражды. Казахстан призывает к полной защите всех гражданских лиц и обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи в строгом соответствии с международным гуманитарным правом. Мы вновь подтверждаем нашу поддержку решения на основе сосуществования двух государств при центральной роли ООН, – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Казахстан признает дипломатические инициативы, направленные на региональное примирение на Ближнем Востоке, включая Арабскую мирную инициативу, Нью-Йоркскую декларацию, Соглашения Авраама и другие.

По его словам, эти меры демонстрируют, что лидерство и политическая воля могут превратить разделение в сотрудничество и общую выгоду.

– Мы также приветствуем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Президента Соединенных Штатов, – отметил казахстанский лидер. – Это доказывает, что даже застарелые конфликты можно урегулировать с помощью дипломатии и здравого смысла. Руководствуясь этим принципом, Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы.

Как обратил внимание Касым-Жомарт Токаев, нынешняя геополитическая напряженность порой подталкивает некоторых лидеров к утверждению о неизбежности столкновения цивилизаций. Однако, по его убеждению, это разделение – не данность и не судьба, а политический выбор.

– Глобальные общественные блага, такие как наука, медицина, спорт, религия и культура, не должны становиться предметом геополитического раскола и санкций. Эти сферы человеческой деятельности объединяют нас под эгидой гуманизма. Когда политические лидеры делают безответственные заявления или принимают опрометчивые решения, манипулируя религией и идентичностью в целях политической выгоды, они фактически подрывают доверие и добрую волю в стремлении к миру. Политическое лидерство должно быть основано на взаимопонимании и уважении, а не на взаимной подозрительности и высокомерии. Толерантность и мудрость, являющиеся основой прочного мира, должны опираться на верховенство права, – подчерк­нул Глава государства.

Потенциал Казахстана и Центральной Азии

Как отметил Президент, в нас­тоящее время растет фрагментация и политическая ангажированность инвестиционных потоков. В результате объем прямых иностранных инвестиций в мире в прошлом году сократился до 1,5 трлн долларов.

– Казахстан решительно выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций, – заявил он. – За 30 лет Независимости в нашу экономику было привлечено более 400 миллиардов долларов. Наша приверженность принципам открытого рынка абсолютно тверда и останется краеугольным камнем нашей государственной политики.

Расположенный в самом цент­ре Евразии Казахстан призван играть ключевую роль в качест­ве логистического хаба, обслуживающего 80% всего сухопутного транзита между Азией и Европой. Наша страна, как подчеркнул Глава государства, инвестирует десятки миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру, включая инициативу «Один пояс – один путь», транспортный коридор Север – Юг и Транскас­пийский транзитный коридор.

Казахстан продолжит развивать региональные цепочки поставок, которые являются сердцем формирующейся глобальной транспортной сети. В частности, к 2029 году планируется построить 5 тыс. км новых железнодорожных линий.

– Казахстан провозгласил Цели в области устойчивого развития одним из основных приоритетов своей национальной повестки дня, интегрировав их задачи в государственное планирование и формирование бюджета. При поддержке Генерального секретаря ООН и государств-партнеров в Казахстане открыт новый Региональный центр Организации Объединенных Наций по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Сегодня Цент­ральная Азия демонстрирует обновленное чувство единства и взаимного доверия, становясь активным участником международного мира и прогресса, – сказал Президент.

Он отметил: «Центральноазиатская пятерка» укрепляет сотрудничество, доказывая, что региональная солидарность может быть мощной силой для развития и безопасности. И это позволило региону вести диалог с ключевыми глобальными парт­нерами в уникальном формате «Центральная Азия плюс».

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что инклюзивное развитие Афганистана является залогом долгосрочного мира и стабильности в регионе. Казахстан продолжает оказывать поддержку афганскому народу посредством гуманитарной помощи и сотрудничества в области торговли, продовольственной безопасности, инфраструктуры и транспортного сообщения.

Отдельно Глава государства остановился на вопросах климатической повестки. Прошлый год стал самым жарким за всю историю человечества, и Центральную Азию эти тенденции затрагивают особенно сильно – регион «нагревается» вдвое быстрее средних общемировых темпов.

– Таяние ледников в горах Алатау ускоряется, что многократно увеличивает угрозы водной и продовольственной безопас­ности миллионов людей. Казахстан извлек важные уроки из трагедии Аральского моря. Благодаря нашим последовательным усилиям, в том числе на международном уровне, нам удалось сохранить северную часть моря. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан продолжит активно работать в этом приоритетном направлении. Тем временем Каспийское море стремительно мелеет. Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги. Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом, – заявил Президент.

Он напомнил, что в 2024 году Казахстан совместно с Францией, Саудовской Аравией и Всемирным банком организовал One Water Summit, который показал: для предотвращения будущих водных кризисов необходимы более тесная координация, инвес­тиции и устойчивые решения.

В целях продвижения этой повестки Казахстан в партнерстве с ООН и другими международными организациями в апреле 2026 года проведет в Астане Региональный экологический саммит.

– В рамках наших более широких обязательств в области охраны окружающей среды Казахстан реализует общенациональную кампанию «Таза Қазақстан». Это общенациональное движение объединяет миллионы волонтеров, которые участвуют в акциях по уборке, снижению количества отходов и экологическому просвещению. По инициативе Казахстана ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. Мы призываем все государства-члены к сотрудничеству в этом важном начинании. В связи с этим я предлагаю Генеральной Ассамб­лее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты, – озвучил инициативу Касым-Жомарт Токаев.

Технологические вызовы и возможности

В своем выступлении Президент также затронул тему развития технологий, в том числе искусственного интеллекта. Он подчеркнул: Казахстан рассмат­ривает ИИ не просто как технологическое достижение, а как прорыв, способный стать двигателем прогресса человечества.

– Однако развитие ИИ несет в себе риски, в частности углуб­ление технологического, экономического и геополитичес­кого неравенства. Мы также не должны допустить, чтобы этические нормы отставали от этой эволюции. Актуальные вопросы справедливости, ответственности и защиты прав человека должны решаться оперативно и решительно. Мы должны прилагать коллективные усилия, чтобы каждая страна смогла воспользоваться преимуществами ИИ, – акцентировал Глава государства.