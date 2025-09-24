Организация Объединенных Наций остается маяком мира и сотрудничества

Лилия Сыздыкова

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Реформа – стратегическая необходимость

Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи, Глава государства подчеркнул, что на протяжении восьми десятилетий Организация Объединенных Наций играет ключевую роль в решении глобальных проблем человечества.

– Все эти годы ООН возглавляла наши совместные усилия, направленные на укрепление коллективной безопасности, нераспространение ядерного оружия, поддержание мира, обеспечение прогресса, сокращение бедности, устойчивое развитие и защиту прав человека, – отметил он.

Вместе с тем, как акцентировал Президент, необходимо признать: мир за это время претерпел глубокие изменения и продолжает меняться – к сожалению, не в лучшую сторону. Именно поэтому, убежден Касым-Жомарт Токаев, Организация Объединенных Наций и сегодня остается символом на­дежды для миллионов людей по всей планете. И нынешняя историческая встреча в Нью-­Йорке – уникальная возможность для государств-членов вновь подтвердить приверженность основополагающим принципам и целям этой универсальной и поистине незаменимой структуры.

– Однако мы не можем закрывать глаза на реальный кризис доверия к многосторонним институтам, – сказал Глава государства. – Серьезные нарушения международного права стали «новой нормой», подрывая мировую стабильность и ослабляя доверие между народами, политическими лидерами и государствами. В это непростое время мы все должны способствовать укреплению позиции ООН, чтобы она могла лучше адаптироваться к реалиям сегодняшнего непредсказуемого мира. Дух взаимопонимания и стремление к сотрудничеству должны преобладать над разжиганием войны. Лидеры государств несут ответственность за продвижение к миру. Нынешнее поколение лидеров не имеет права на бездействие, поскольку будущим поколениям придется заплатить за это гораз­до более высокую цену. В этой связи всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений, – заявил Президент.

Необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессио­нально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего, предложил Президент. И центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета Безопасности.

– Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации. Кроме того, Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности. Фактически средние державы уже начали играть более значительную позитивную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие. Они могут стать мостами внутри ООН, в то время как великие державы разобщены или не способны решить насущные проблемы, волнующие всех, – поделился своим видением казах­станский лидер.

Восстановить архитектуру безопасности

Прежде всего, как убежден Касым-Жомарт Токаев, для поддержания авторитета ООН в XXI веке государства-члены должны предпринять реальные шаги к прочному миру и безопасности. В противном случае, подчерк­нул он, ООН будет обречена вечно устранять последствия, а коренные причины проблем будут бесконечно множиться.

– Мы можем начать этот процесс уже сегодня, вновь подтвердив нашу непреклонную приверженность Уставу Организации Объединенных Наций, – призвал Глава государства. – Основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров должны соблюдаться неукоснительно, без каких-либо исключений. Выборочное применение Устава подрывает его авторитет. Миру нужен новый консенсус, основанный на доверии, открытости и общей ответственности.

Как подчеркнул Президент, пришло время серьезно обсудить вопрос о пересмотре Устава, чтобы он отвечал реалиям сегодняшнего дня. В настоящий момент, привел пример Касым-Жомарт Токаев, в этом документе есть положения, касающиеся «вражеских государств» – это историческое наследие Второй мировой войны, и они уже признаны устаревшими подавляющим большинством международного сообщества.

– Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними – и основы стратегической стабильности. В 2024 году мировые военные расходы достигли рекорд­ных 2,7 триллиона долларов. Насилие обходится человечеству поч­ти в 20 триллионов долларов. ­Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества. Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия. В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир, – сказал Президент.

Он заявил, что Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению. По его мнению, можно сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Касым-Жомарт Токаев также призвал к реализации предложения нашей страны об учреждении Международного агентства по биологической безопасности.

– Казахстан по-прежнему обеспокоен кризисом вокруг Украины, который продолжает наносить серьезный ущерб гражданским лицам, подрывать глобальное доверие и ослаблять международную безопасность, – продолжил Глава государства. – Тем не менее следует продолжать двусторонние и международные дипломатические усилия по разрешению данного конфликта, проявлять политическую гибкость, что отвечает долгосрочным интересам обоих государств. Территориальные споры никогда не бывают легкими для разрешения, они требуют взаимной сдержанности и ответственнос­ти ради будущих поколений. Психология вражды затягивает всех участников конфликтов в пропасть, не оставляя шансов на достижение мира.

Высказался Президент и по ситуации в Газе: по его словам, гуманитарный кризис там достиг ужасающих масштабов.

– Этот конфликт имеет сложные исторические корни. Мы не можем игнорировать первопричину этой вражды. Казахстан призывает к полной защите всех гражданских лиц и обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи в строгом соответствии с международным гуманитарным правом. Мы вновь подтверждаем нашу поддержку решения на основе сосуществования двух государств при центральной роли ООН, – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Казахстан признает дипломатические инициативы, направленные на региональное примирение на Ближнем Востоке, включая Арабскую мирную инициативу, Нью-Йоркскую декларацию, Соглашения Авраама и другие.

По его словам, эти меры демонстрируют, что лидерство и политическая воля могут превратить разделение в сотрудничество и общую выгоду.

– Мы также приветствуем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Президента Соединенных Штатов, – отметил казахстанский лидер. – Это доказывает, что даже застарелые конфликты можно урегулировать с помощью дипломатии и здравого смысла. Руководствуясь этим принципом, Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы.

Как обратил внимание Касым-Жомарт Токаев, нынешняя геополитическая напряженность порой подталкивает некоторых лидеров к утверждению о неизбежности столкновения цивилизаций. Однако, по его убеждению, это разделение – не данность и не судьба, а политический выбор.

– Глобальные общественные блага, такие как наука, медицина, спорт, религия и культура, не должны становиться предметом геополитического раскола и санкций. Эти сферы человеческой деятельности объединяют нас под эгидой гуманизма. Когда политические лидеры делают безответственные заявления или принимают опрометчивые решения, манипулируя религией и идентичностью в целях политической выгоды, они фактически подрывают доверие и добрую волю в стремлении к миру. Политическое лидерство должно быть основано на взаимопонимании и уважении, а не на взаимной подозрительности и высокомерии. Толерантность и мудрость, являющиеся основой прочного мира, должны опираться на верховенство права, – подчерк­нул Глава государства.

Потенциал Казахстана и Центральной Азии

Как отметил Президент, в нас­тоящее время растет фрагментация и политическая ангажированность инвестиционных потоков. В результате объем прямых иностранных инвестиций в мире в прошлом году сократился до 1,5 трлн долларов.

– Казахстан решительно выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций, – заявил он. – За 30 лет Независимости в нашу экономику было привлечено более 400 миллиардов долларов. Наша приверженность принципам открытого рынка абсолютно тверда и останется краеугольным камнем нашей государственной политики.

Расположенный в самом цент­ре Евразии Казахстан призван играть ключевую роль в качест­ве логистического хаба, обслуживающего 80% всего сухопутного транзита между Азией и Европой. Наша страна, как подчеркнул Глава государства, инвестирует десятки миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру, включая инициативу «Один пояс – один путь», транспортный коридор Север – Юг и Транскас­пийский транзитный коридор.

Казахстан продолжит развивать региональные цепочки поставок, которые являются сердцем формирующейся глобальной транспортной сети. В частности, к 2029 году планируется построить 5 тыс. км новых железнодорожных линий.

– Казахстан провозгласил Цели в области устойчивого развития одним из основных приоритетов своей национальной повестки дня, интегрировав их задачи в государственное планирование и формирование бюджета. При поддержке Генерального секретаря ООН и государств-партнеров в Казахстане открыт новый Региональный центр Организации Объединенных Наций по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Сегодня Цент­ральная Азия демонстрирует обновленное чувство единства и взаимного доверия, становясь активным участником международного мира и прогресса, – сказал Президент.

Он отметил: «Центральноазиатская пятерка» укрепляет сотрудничество, доказывая, что региональная солидарность может быть мощной силой для развития и безопасности. И это позволило региону вести диалог с ключевыми глобальными парт­нерами в уникальном формате «Центральная Азия плюс».

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что инклюзивное развитие Афганистана является залогом долгосрочного мира и стабильности в регионе. Казахстан продолжает оказывать поддержку афганскому народу посредством гуманитарной помощи и сотрудничества в области торговли, продовольственной безопасности, инфраструктуры и транспортного сообщения.

Отдельно Глава государства остановился на вопросах климатической повестки. Прошлый год стал самым жарким за всю историю человечества, и Центральную Азию эти тенденции затрагивают особенно сильно – регион «нагревается» вдвое быстрее средних общемировых темпов.

– Таяние ледников в горах Алатау ускоряется, что многократно увеличивает угрозы водной и продовольственной безопас­ности миллионов людей. Казахстан извлек важные уроки из трагедии Аральского моря. Благодаря нашим последовательным усилиям, в том числе на международном уровне, нам удалось сохранить северную часть моря. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан продолжит активно работать в этом приоритетном направлении. Тем временем Каспийское море стремительно мелеет. Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги. Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом, – заявил Президент.

Он напомнил, что в 2024 году Казахстан совместно с Францией, Саудовской Аравией и Всемирным банком организовал One Water Summit, который показал: для предотвращения будущих водных кризисов необходимы более тесная координация, инвес­тиции и устойчивые решения.

В целях продвижения этой повестки Казахстан в партнерстве с ООН и другими международными организациями в апреле 2026 года проведет в Астане Региональный экологический саммит.

– В рамках наших более широких обязательств в области охраны окружающей среды Казахстан реализует общенациональную кампанию «Таза Қазақстан». Это общенациональное движение объединяет миллионы волонтеров, которые участвуют в акциях по уборке, снижению количества отходов и экологическому просвещению. По инициативе Казахстана ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. Мы призываем все государства-члены к сотрудничеству в этом важном начинании. В связи с этим я предлагаю Генеральной Ассамб­лее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты, – озвучил инициативу Касым-Жомарт Токаев.

Технологические вызовы и возможности

В своем выступлении Президент также затронул тему развития технологий, в том числе искусственного интеллекта. Он подчеркнул: Казахстан рассмат­ривает ИИ не просто как технологическое достижение, а как прорыв, способный стать двигателем прогресса человечества.

– Однако развитие ИИ несет в себе риски, в частности углуб­ление технологического, экономического и геополитичес­кого неравенства. Мы также не должны допустить, чтобы этические нормы отставали от этой эволюции. Актуальные вопросы справедливости, ответственности и защиты прав человека должны решаться оперативно и решительно. Мы должны прилагать коллективные усилия, чтобы каждая страна смогла воспользоваться преимуществами ИИ, – акцентировал Глава государства.

Он заявил, что Казахстан приветствует создание под эгидой ООН Глобального диалога по управлению ИИ, и наша страна готова активно участвовать в работе этой платформы, чтобы обеспечить безопасность, инклюзивность и человекоцентричность в сфере ИИ.

– В Казахстане искусственный интеллект будет интегрирован во все секторы экономики и государственные услуги. Базовая инфраструктура для реализации этого плана уже формируется, и наша талантливая молодежь готова воплотить эти замыслы в реальность. Наша стратегическая цель – в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровую державу. Масштабная цифровизация и широкое использование ИИ стали национальным приоритетом в нашей стране, – сообщил Президент.

Однако он обратил внимание, что ИИ и автоматизация могут поставить под угрозу рабочие места во многих странах. Поэтому цифровой прогресс должен идти рука об руку с профессио­нальным образованием. Исходя из этого, как подчеркнул ­Касым-Жомарт Токаев, Казахстан считает крайне важным не только увеличивать занятость, но и повышать ценность технических профессий.

Основа всего – справедливость, закон и порядок

Как заявил Глава государства, в условиях глобальной турбулент­ности наша страна проводит смелую политику преобразований с целью построения Справедливого Казахстана.

За последние три года были проведены беспрецедентные для нашего региона полити­ческие и экономические реформы, и процесс продолжается. Так, руководствуясь стремлением модернизировать Казахстан, Президент предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о создании однопалатного Парламента.

– Наша цель – постоянное совершенствование политической системы для повышения ее прозрачности, эффективности и соответствия запросам общества. Главный принцип этих реформ: Закон и Порядок должны быть превыше всего. Мы считаем, что только управление, основанное на здравом смысле и верховенстве права, может обеспечить общественный порядок и защитить права всех граждан. Это создает благоприятные условия для международных инвестиций, торгового сотрудничества и динамичного развития страны в более широком контексте, – уверен Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что экономика республики демонстрирует устойчивость и стабильность. Ожидается, что в текущем году экономический рост превысит 6%, что подтверждает устойчивость казахстанской экономики, являющейся крупнейшей в регионе.

– Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Мы продолжим наши усилия, направленные на обеспечение долгосрочного роста, – подчерк­нул Глава государства. – Энергетическая стратегия Казахстана основана на четырех столпах: нефти и газе, угле, уране и критически важных минералах. Эти ценные ресурсы являются основой надежного энергети­ческого партнерства. Изменение климата и зеленая повестка не могут быть приняты всеми странами, обладающими огромными энергетическими ресурсами, включая уголь, использование которого сегодня может быть значительно чище благодаря передовым технологиям. Именно поэтому мы взяли на себя обязательство провести декарбонизацию нашей страны в течение 35 лет. Возобновляемая энергия сама по себе не является решением всех энергетических проблем.

Сельское хозяйство – еще одна движущая сила развития Казахстана с огромным потенциалом для мировых рынков. Так, например, экспортный зерновой потенциал нашей страны оценивается в 12 млн тонн, охватывая большое количество международных рынков и создавая новые возможнос­ти для расширения торговли за счет улучшения транспортного сообщения.

– Мы продолжим наше сотрудничество со всеми основными международными партнерами и заинтересованными сторонами в регионе в целях дальнейшей диверсификации нашей внешней торговли, обеспечения ее большей инклюзивнос­ти и устойчивости, – добавил ­Касым-Жомарт Токаев.

Резюмируя выступление, ­Президент заявил, что Казахстан будет твердо следовать выбранному курсу, углубляя реформы государственного управления внутри страны и поддерживая глобальное управление за ее пределами.

– Казахстан продолжит выступать в роли посредника и миротворца. Наш выбор – ­баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война. Мы готовы в партнерстве с другими членами международного сообщества подтвердить, что Организация Объединенных Наций – маяк мира, справедливости и сотрудничества, – подчеркнул он.

