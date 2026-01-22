Число участников оказалось весьма внушительным, что также способствовало открытой и оживленной дискуссии. Председатель Комитета по делам религий Министерства культуры и информации Ануар Хатиев отметил, что проведение подобных встреч сегодня особенно важно.

– В Казахстане на протяжении тридцати с лишним лет формируется и развивается культура межконфессио­нального диалога, – сказал он. – За пос­ледние годы религия стала одной из самых обсуждаемых тем не только в нашей стране, но и во всем мире. Важно понимать, что восприятие информации обществом напрямую зависит от того, как она подается.

Ануар Хатиев справедливо заметил, что сегодня медиапространство сущест­венно изменилось, наряду с традиционными СМИ активно развиваются блогосфера и цифровые платформы. В то же время в погоне за быстрым вниманием аудитории и хайпом нередко публикуется искаженная или поверх­ностная информация, которая может иметь негативные последствия.

– В таких условиях профессиональные СМИ играют ключевую роль, опираясь на стандарты журналистской этики, проверку фактов и экспертные комментарии. Они помогают обществу правильно воспринимать религиозное многообразие и доносят до граждан цели государственной политики в религиозной сфере, – добавил председатель комитета.

Исполняющий обязанности главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Юрий Фенопетов подчеркнул, что свобода выражения мнений, выбора религии и доступа к информации является важным элементом всеобъемлющей безопасности.

– Эти принципы закреплены в обязательствах государств – участников ОБСЕ, таких как Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Копенгагенский документ 1990 года и Астанинская декларация 2010 года. В них подчеркивается, что независимые и плюралистические СМИ играют важнейшую роль в формировании демократического общест­ва, предупреждении конфликтов и укреплении межкультурного и межконфессионального согласия, – сказал представитель ОБСЕ.

Он также акцентировал внимание на важности профессионализма при освещении чувствительных тем, потому как в многонациональном и многоконфессиональном Казахстане ответственность журналиста особенно высока.

– То, каким образом религиозные вопросы освещаются в медиапространстве и общественных дискуссиях, напрямую влияет на уровень доверия между различными группами, на восприятие религиозных организаций и на защиту достоинства каждого человека, – конкретизировал Юрий Фенопетов.

Руководитель юридической службы Media Qoldau Правового медиацентра Гульмира Биржанова обратила внимание на сложности правоприменительной практики, с которыми сталкиваются представители СМИ при освещении религиозной тематики.

– Несколько лет назад мы проводили исследование, связанное с проблемами законодательства религиозной деятельности в Казахстане. Благодаря совместной работе с государственными органами сегодня видны определенные сдвиги. Например, уменьшились штрафы по некоторым административным статьям, частично введены предупреждения вместо санкций, – сообщила она.

Однако Гульмира Биржанова отметила и тот момент, что журналисты опасаются освещать религиозные темы из-за нечеткой формулировки законов и рис­ка привлечения к административной или даже уголовной ответственности.

– Все мы помним кейс в Петропавловске, когда корреспондент сделала интервью с имамом о празднике Курбан-айт. Материал имел множество просмот­ров, но при этом девушку привлекли к ответственности. И хотя после апелляции решение было отменено, вопрос соразмерности санкций все же остается открытым, – привела она пример.

По словам юриста, недостаток четкой терминологии и риск приравнивания публикаций к пропаганде экстремизма побуждают журналистов воздерживаться от работы с религиозной тематикой. В то же время, как заметила журналист Елена Кузнецова, в обществе сохраняется большой интерес к религиозным вопросам. Но, опасаясь правовых последствий, редакции действительно часто избегают таких публикаций.