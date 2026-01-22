Ответственность журналиста особенно высока

Статьи,Форумы
3
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Конференция «Религия в СМИ без стереотипов» собрала журналистов, представителей духовенства, государственных органов и международных организаций для обсуждения роли средств массовой информации в освещении религиозной тематики. Мероприятие было организовано Ассоциацией религиозных объединений Казахстана при поддержке Посольства Великобритании в нашей стране.

фото автора

Число участников оказалось весьма внушительным, что также способствовало открытой и оживленной дискуссии. Председатель Комитета по делам религий Министерства культуры и информации Ануар Хатиев отметил, что проведение подобных встреч сегодня особенно важно.

– В Казахстане на протяжении тридцати с лишним лет формируется и развивается культура межконфессио­нального диалога, – сказал он. – За пос­ледние годы религия стала одной из самых обсуждаемых тем не только в нашей стране, но и во всем мире. Важно понимать, что восприятие информации обществом напрямую зависит от того, как она подается.

Ануар Хатиев справедливо заметил, что сегодня медиапространство сущест­венно изменилось, наряду с традиционными СМИ активно развиваются блогосфера и цифровые платформы. В то же время в погоне за быстрым вниманием аудитории и хайпом нередко публикуется искаженная или поверх­ностная информация, которая может иметь негативные последствия.

– В таких условиях профессиональные СМИ играют ключевую роль, опираясь на стандарты журналистской этики, проверку фактов и экспертные комментарии. Они помогают обществу правильно воспринимать религиозное многообразие и доносят до граждан цели государственной политики в религиозной сфере, – добавил председатель комитета.

Исполняющий обязанности главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Юрий Фенопетов подчеркнул, что свобода выражения мнений, выбора религии и доступа к информации является важным элементом всеобъемлющей безопасности.

– Эти принципы закреплены в обязательствах государств – участников ОБСЕ, таких как Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Копенгагенский документ 1990 года и Астанинская декларация 2010 года. В них подчеркивается, что независимые и плюралистические СМИ играют важнейшую роль в формировании демократического общест­ва, предупреждении конфликтов и укреплении межкультурного и межконфессионального согласия, – сказал представитель ОБСЕ.

Он также акцентировал внимание на важности профессионализма при освещении чувствительных тем, потому как в многонациональном и многоконфессиональном Казахстане ответственность журналиста особенно высока.

– То, каким образом религиозные вопросы освещаются в медиапространстве и общественных дискуссиях, напрямую влияет на уровень доверия между различными группами, на восприятие религиозных организаций и на защиту достоинства каждого человека, – конкретизировал Юрий Фенопетов.

Руководитель юридической службы Media Qoldau Правового медиацентра Гульмира Биржанова обратила внимание на сложности правоприменительной практики, с которыми сталкиваются представители СМИ при освещении религиозной тематики.

– Несколько лет назад мы проводили исследование, связанное с проблемами законодательства религиозной деятельности в Казахстане. Благодаря совместной работе с государственными органами сегодня видны определенные сдвиги. Например, уменьшились штрафы по некоторым административным статьям, частично введены предупреждения вместо санкций, – сообщила она.

Однако Гульмира Биржанова отметила и тот момент, что журналисты опасаются освещать религиозные темы из-за нечеткой формулировки законов и рис­ка привлечения к административной или даже уголовной ответственности.

– Все мы помним кейс в Петропавловске, когда корреспондент сделала интервью с имамом о празднике Курбан-айт. Материал имел множество просмот­ров, но при этом девушку привлекли к ответственности. И хотя после апелляции решение было отменено, вопрос соразмерности санкций все же остается открытым, – привела она пример.

По словам юриста, недостаток четкой терминологии и риск приравнивания публикаций к пропаганде экстремизма побуждают журналистов воздерживаться от работы с религиозной тематикой. В то же время, как заметила журналист Елена Кузнецова, в обществе сохраняется большой интерес к религиозным вопросам. Но, опасаясь правовых последствий, редакции действительно часто избегают таких публикаций.

#религия #СМИ #форум

Популярное

Все
Бдительность полиции защитила от потерь
Рысь в лесу – хороший знак
Школа мастерства
Творческий дождь
Новые легенды создают дети
В крепкой связке с производством
Казахстан и Великобритания: сотрудничество в области археометаллургии
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Путь народа – путь человека
В Талдыкоргане мужчина пытался вскрыть банкомат
Чтобы город жил в тепле
Чуть не отдала полмиллиона
Как избежать финансовых ловушек
Воинской части – 65 лет
Страх сильнее радиации
Опыт врачей и точность технологий
Цифровая повестка региона
Осужден за истязание отца
Диагностика без промедления
Стабильность для жильцов и гарантии для застройщиков
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Семья как зеркало мира
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Дипломам открывают границы
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Смена налогового режима в приложении Kaspi.kz
Стабильность для жильцов и гарантии для застройщиков
Опыт врачей и точность технологий
Страх сильнее радиации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]