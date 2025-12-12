В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивую динамику роста, и выразил уверенность, что форум укрепит сотрудничество двух стран в сферах экономики и инвестиций.

– В прошлом году объем взаим­ной торговли превысил 340 миллионов долларов. По прогнозам, в текущем году этот показатель увеличится многократно. Мы договорились о значительном увеличении товарооборота между нашими странами с целью доведения его на первом этапе до 1 миллиарда долларов и на следующем – до 2 миллиардов долларов. Мы обладаем необходимым потенциалом для этого. В данном контексте особое значение приобретает инициа­тива по открытию Торгового дома Казахстана в Тегеране: это даст возможность на системной основе поставлять отечественную продукцию на иранский рынок. Укрепляются наши инвестицион­ные связи. За последние 20 лет Исламская Республика Иран инвестировала в экономику Казахстана более 226 миллионов долларов. В нас­тоящее время в нашей стране успешно работают более 350 предприятий, открытых иранским бизнес-сообществом. Уверен, данная встреча будет способствовать увеличению числа таких предприятий, – заявил Глава государства.

Кроме того, в нашей стране приняты практические меры по формированию благоприятного климата для инвесторов, создан специальный Инвестиционный штаб, внедряется Национальная цифровая платформа, работаю­щая по принципу «одного окна». Все это говорит о том, что Казахстан готов к совместной реа­лизации различных проектов с Ираном.

Глава государства подробно остановился на секторах, которые призваны придать новый импульс сотрудничеству двух стран. Первостепенное значение имеет наращивание транс­портно-логистических связей. Президент напомнил ранее озвученное в ходе встречи с иранским лидером в Акорде: Казахстан является одним из ключевых транспортно-логистических узлов на евразийском пространстве, на сегодняшний день 85% грузооборота между Китаем и Европой проходит через территорию нашей страны. А потому дальнейшему расширению нашего транзитного потенциала уделяется особое внимание, Иран выступает важным партнером в этом вопросе.

Казахстан, по словам Главы государства, готов к совместной работе по развитию портовых терминалов, совершенствованию логистики и увеличению объемов транзитных грузов. При этом уже осуществляется ряд совместных проектов, в частности, в планах возведение транспорт­но-логистического терминала в морском порту Шахид Раджаи, который откроет путь для прямой доставки казахстанской продукции на мировые рынки. Казахстан также заинтересован в налаживании связей портов Актау и Курык с иранскими портами Амирабад и Анзали, есть планы по установлению партнерских отношений с морс­кими портами Бендер-Аббас и Чабахар. Для Казахстана, отметил Президент, важно развивать мультимодальные коридоры, сое­диняющие Центральную Азию с Персидским заливом, и особую роль в этом деле играет железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран. Объем грузоперевозок по этому маршруту может увеличиться вдвое к 2030 году, что, несомненно, будет иметь колоссальный экономический эффект: оживление торговых отношений в регионе позволит запустить новые промышленные проекты, обеспечит условия для открытия сервисных центров и производственных площадок.

Касым-Жомарт Токаев предложил укреплять сотрудничество в сельскохозяйственной отрас­ли. Тем более что связи в этой отрасли уже налажены: Иран является одним из основных покупателей казахстанского зерна. В прошлом году товарооборот в агропромышленном секторе составил 220 млн долларов, а за 10 месяцев этого года объем продажи зерна достиг 280 млн долларов. При этом наша страна оказывает поддержку предпринимателям, инвестирующим в сельское хозяйство. Глава государства пригласил иранских бизнесменов к сотрудничеству.

– На сегодняшний день реализуется ряд совместных проектов. В качестве примера можно привести деятельность иранской компании Solico Group, которая планирует построить в нашей стране молочный завод мощнос­тью 200 тысяч тонн продукции в год, а также запустить производство детского питания. Как известно, компания Kourosh Food Industry также выразила заинтересованность в выходе на рынок Казахстана, она намерена открыть в Казахстане предприятия по производству растительного масла и развитию птицеводства. Хочу еще раз подчеркнуть: мы всегда открыты к сотрудничеству. Приглашаю иранских предпринимателей к запуску совместных проектов и открытию современных производственных мощнос­тей в Казахстане, – сказал Глава нашего государства.

Еще одной ключевой темой казахстанско-иранского бизнес-форума стал вопрос сохранения Каспийского моря и его экосис­темы. Глава нашего государства призвал принять межгосударственную программу.

– Сегодня судьба Каспия становится одним из наиболее актуальных вопросов, требующих безотлагательных действий. Снижение уровня моря уже оказывает серьезное воздействие как на экологию, так и на экономику региона. Решение этой общей проблемы возможно только при консолидации усилий всех пяти государств. В этот процесс важно активно вовлекать международные организации и финансовые институты. Как вы знаете, на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я выступил с инициативой создания Центра изучения водных проблем. В этой связи для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер. В следующем году Казахстан планирует принять участие в VII Каспийском саммите в Тегеране. Кроме того, мы предлагаем в ближайшие два года провести IV Каспийский экономический форум. Эти мероприятия открывают широкие возможности для всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с Каспийским морем, и выработки эффективных решений. Приглашаем иранских коллег принять активное участие в этих инициативах, – обратился к гостям форума Президент Казахстана.

Президент Казахстана отметил несомненную важность масштабной цифровизации. Глава государства напомнил: в Казахстане последовательно реализуются меры по развитию цифровой экономики и внедрению технологий искусственного интеллекта, государство поставило перед собой амбициозную цель – стать ведущей цифровой страной в регионе в течение ближайших трех лет. Подтверждением этих намерений стало учреждение первого в регионе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. В этом году в Казахстане запущен первый в Цент­ральной Азии суперкомпьютер, открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Кроме того, уделяется особое внимание благоустройству города Алатау, которому указом Президента присвоен статус города опережающего развития. Проект, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, нацелен на развитие криптоиндустрии, инноваций и технологического бизнеса, и Казахстан заинтересован в тесном сотрудничестве с иранскими компаниями в этих направлениях.

Казахстан и Иран вступают в качественно новый этап сотрудничества, подчеркнул Глава государства. Стороны создают прочный фундамент для расширения экономического партнерства в сферах торговли, инвестиций, логистики и технологий. В завершение своего выступления Президент выразил уверенность, что бизнес-форум станет важным шагом в дальнейшем укреплении отношений между странами.

Взяв слово, в своей речи Президент Ирана обозначил наиболее перспективные сферы торгово-экономического парт­нерства. Масуд Пезешкиан отметил: эта встреча является не только символом многовековой дружбы между народами Ирана и Казахстана, но и ценным шагом в направлении расширения торгово-экономического сотрудничества.

– Частный сектор наших стран уже обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества, таких как создание совместного иранско-казахского консорциума по судоходству на Каспии; строительство складов и распределительного центра сельскохозяйственной продукции в порту Актау; создание совместного завода по производству продуктов питания и упаковки в Казахстане; открытие экспортного парка иранских строительных материалов в Алматы; развитие сотрудничества в области минеральных ресурсов, переработки сырья и регионального экспорта. Мы со своей стороны также поддерживаем создание Иранско-казахского совместного торгового совета, открытие прямых авиарейсов, упрощенную выдачу бизнес-виз и проведение торговых выставок в двух странах, – сказал Президент Ирана.