Путь к рынкам, свободным от контрафакта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и из открытых источников

Развитие цифровых сервисов, электронной торговли формирует новые вызовы для государства и бизнеса и требует поиска эффективных механизмов защиты рынка, в том числе от контрафактной продукции. Участники XIV Международного форума «Антиконтрафакт-2026», прошедшего в рамках Евразийского экономического форума, солидарны в том, что для борьбы с подделками необходимо объединять усилия и вовлекать в процесс молодых людей.

На кону – здоровье людей

Ержан Жиенбаев, заместитель руководителя Администрации Президента РК:

– 15 марта на республиканском референдуме была принята новая Конституция Казахстана, в которой впервые закреплены положения об охране интеллектуальной собственности. Это свидетельствует о высоком приоритете, который государство уделяет защите соответствующих прав.

Мы исходим из того, что интеллектуальная собственность – не только правовой институт, но и важнейший ресурс экономического развития, привлечения инвестиций, внедрения инноваций и продвижения национальных товаров и услуг на международные рынки.

При этом устойчивое развитие невозможно без эффективной защиты рынка от контрафактной продукции. Сегодня контрафакт – уже не локальная проблема отдельных правообладателей или компаний, а серьезный вызов для государства, экономики, бизнеса и общества в целом.

Особую тревогу вызывает тот факт, что объектами подделок становятся не только одежда, аксессуары и электроника, но и товары, напрямую связанные со здоровьем и безопасностью граждан: лекарственные препараты, детские товары, продукты питания, автозапчасти и многое другое. Поэтому борьба с контрафактом – это не только защита товарных знаков и авторских прав. Прежде всего это защита жизни, здоровья и благополучия людей.

В условиях цифровизации масштабы и способы распространения контрафактной продукции стремительно меняются. Все чаще незаконные товары реализуются через онлайн-платформы, маркетплейсы, социальные сети и трансграничные каналы поставок. Проблема носит комплексный характер и требует системного подхода, основанного на тесном взаимодействии государственных органов, правообладателей, потребителей и международных партнеров.

Именно поэтому проведение форума «Антиконтрафакт-2026» имеет особое значение. Предоставляя площадку для его проведения, Казахстан подтверждает свою приверженность открытому диалогу, укреплению международного сотрудничества и совместному поиску эффективных решений. Мы открыты к конструктивному взаимодействию, обмену лучшими практиками и реализации совместных инициатив, направленных на формирование безопас­ной, прозрачной и справедливой экономической среды.

Для безопасной онлайн-торговли

Бахыт Султанов, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии:

– Электронная коммерция стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Цифровые платформы фактически сформировали новую потребительскую культуру. Количество потребителей стран ЕАЭС, приобретающих товары онлайн, составляет около 90 миллионов человек. При этом основными продавцами выступают субъекты малого и среднего предпринимательства.

С учетом стремительного рос­та объемов онлайн-торговли, необходимости недопущения несправедливой конкуренции и обеспечения прав потребителей комиссия совместно с государственными органами проводит последовательную комплексную работу по формированию условий для осуществления онлайн-торговли на рынках стран ЕАЭС. Эти условия включают в себя обеспечение безопасности и качества товаров, а также исключение теневого оборота продукции. Развивается маркировка, внедряются системы прослеживаемости, применяются требования технических регламентов союза, используется электронный документооборот.

Текущий этап мирового развития характеризуется стремительным ростом платформенной экономики, вынуждающей участников рынка гибко адаптироваться к динамично трансформирующейся цифровой среде. Если раньше контрафактные товары распространялись через физические каналы, то сегодня их основной поток смещается в сферу электронной коммерции и маркетплейсов.

В этих условиях цифровые экосистемы превращаются в пространство, где реализуются права, исполняются обязанности и применяется ответственность, что требует принципиально новой глубины регулирования. Проникая во все сферы, от государственного управления до бизнес-процессов, цифровые платформы не только упрощают взаимодействие, но и становятся фундаментом для экономического роста. Однако эта всеобъемлемость сопряжена и с новыми рисками, в частности, с киберугрозами, утечкой информации, а также с ростом зависимости бизнеса от электронного взаимодействия, что прямо указывает на важность динамичной трансформации инструментов контроля.

В отсутствии глобального консенсуса страны вынуждены формировать собственные подходы без привязки к мировым тенденциям. И в этом контексте исключительно своевременной и логичной выглядит инициа­тива Президента Казахстана Касым-Жомарта­ Токаева, который в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета выдвинул предложение принять Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта.

Наше интеграционное объединение зафиксировало ключевые направления этого технологического сотрудничества в стратегической декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза на период до 2030-го и на долгосрочную перс­пективу до 2045 года «Евразийский экономический путь». Документ предусматривает детальную проработку подходов к правовой охране объектов интеллектуальной собственности, созданных с помощью ИИ.

Также на основе лучшего международного опыта будут подготовлены рекомендации по защите авторских прав в цифровой среде, в том числе в Интернете. В ближайшие годы нам предстоит комплексно внедрить современные механизмы защиты интеллектуальной собственности с применением технологий ИИ. Уверен, что успешная реализация этих задач станет качественным шагом к формированию единого рынка ЕАЭС, полностью свободного от нелегальной и контрафактной продукции.

Дальнейшее «обеление» экономики

Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета по экономической политике Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

– Радует, что цифровая маркировка и прозрачное регулирование платформенной экономики уже становятся ключевыми инструментами «обеления» рынка и защиты потребителей от контрафакта.

На протяжении последних двух лет вокруг этой темы велись активные дискуссии, начиная с вопроса о том, нужно ли вообще регулировать платформенную экономику. Сегодня уже очевидно: нужно, однако этот процесс должен носить развивающий и поддерживающий характер, а не создавать избыточные запреты.

Платформенная экономика, как и технологии искусственного интеллекта, относится к числу новейших явлений, требующих формирования четких правовых рамок. Именно поэтому в Государственной Думе создана меж­фракционная рабочая группа по искусственному интеллекту, задача которой – выработать современные подходы к регулированию этой сферы.

Важно понимать, что искусственный интеллект не заменит человека. Он должен стать инструментом повышения эффективности, однако для его безопасного и корректного применения необходима серьезная междисциплинарная работа и профессиональное обсуждение на международных площадках.

Одним из ключевых направлений государственной политики остается противодействие незаконному обороту промышленной продукции и дальнейшее «обеление» экономики. В России уже действует обновленная стратегия в данной сфере. Особое внимание в ней уделяется прозрачности рынка, развитию легального бизнеса и внедрению современных цифровых технологий.

Благодаря системам цифровой маркировки и проекту «Честный знак» государство получает не только значительный экономический эффект, но и реальные результаты в сфере защиты жизни и здоровья граждан. Так, уровень нелегального оборота упакованной воды снизился примерно на 60%, а по традиционной табачной продукции – более чем на 50%.

Вместе с тем сохраняются проб­лемные сегменты, в частности это касается рынка электронных сис­тем доставки никотина и вейпов, где уровень нелегального оборота остается крайне высоким. В этой связи особое значение приобретают координация акцизной политики и совместная работа стран евразийского пространства по снижению оборота контрафакт­ной подакцизной продукции.

Вовлекать молодежь

Гульнур Мамырова, первый заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики:

– Как показывает практика, защита интеллектуальной собственности в цифровой среде невозможна без международного сотрудничества и активного вовлечения молодежи в борьбу с контрафактом. Форум «Антиконтрафакт-2026» выступает важной площадкой для международного обмена лучшими практиками и укрепления сотрудничества между странами ЕАЭС.

Отдельно хотелось бы подчерк­нуть, что наше министерство уполномочено рассматривать вопросы защиты прав интеллектуальной собственности, мы имеем право применять административные меры и налагать штрафы за нарушения в данной сфере. Размер таких штрафов не является значительным, поскольку их основная задача заключается не в пополнении бюджета, а в формировании ответственности у нарушителей. Речь идет прежде всего о понимании того, что контрафактная продукция нарушает права правообладателей.

В этой связи нами усовершенствованы механизмы защиты объектов интеллектуальной собственности, полностью оцифрован реестр брендов и товарных знаков. Сегодня любой гражданин может проверить товарный знак и получить информацию о его правообладателе. Это существенно повышает прозрачность и способствует защите законных интересов бизнеса.

Развитие цифровизации, электронной коммерции и маркетплейсов создает не только новые возможности, но и дополнительные риски. Для их минимизации Кыргызстан принял закон об искусственном интеллекте. В настоящее время продолжается разработка нормативных правовых и подзаконных актов, которые обеспечат эффективное применение данного закона и позволят адаптировать его к современным вызовам.

Кроме того, страны ЕАЭС совместно разрабатывают соглашение о защите прав в социальных сетях и интернет-пространстве. Этот документ должен создать единую правовую базу для защиты авторских прав в цифровой среде и стать важным инструментом в борьбе с контрафактом на пространстве союза.

Особое значение имеет не только взаимодействие государств и государственных органов, но и участие бизнеса, который играет ключевую роль в развитии цифровой экономики. Вместе с тем важно не забывать о молодежи. Именно молодое поколение сегодня выступает основным пользователем цифровых технологий и Интернета, а также активно участвует в создании новых цифровых продуктов и решений.

Поэтому необходимо вовлекать молодых в работу по защите интеллектуальной собственности, использовать их потенциал, энергию и инновационные подходы, в том числе в социальных сетях и цифровой среде.

Необходим единый товарный знак ЕАЭС

Григорий Ивлиев, президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации:

– Повышение эффективности защиты интеллектуальной собственности невозможно без создания единых цифровых реестров, общего товарного знака ЕАЭС и подготовки профильных специалистов. В условиях, когда интеллектуальная собственность становится одним из ключевых экономических активов, растет и количество нарушений в этой сфере, особенно при транс­граничном перемещении товаров.

Сегодня в странах ЕАЭС фиксируется устойчивый рост числа заявок на регистрацию изобретений, промышленных образцов и товарных знаков, несмотря на существующие внешние ограничения и сложности международного взаимодействия. Важную роль играет и региональный принцип исчерпания прав на товарные знаки, действующий в странах союза и позволяющий эффективнее защищать права правообладателей на общем рынке.

Вместе с тем сохраняются системные проблемы, связанные с существованием национальных товарных знаков, которые зачас­тую препятствуют полноценной реализации общего принципа. Именно поэтому все более актуальным становится создание единого товарного знака ЕАЭС, необходимость которого уже подтверждена на уровне правительств и парламентов государств союза.

В этих условиях особое значение приобретает развитие современных цифровых механизмов защиты интеллектуальной собственности и международного сотрудничества. Уже сегодня в Евразийской патент­ной организации функционируют специализированные реестры, в том числе фармацевтический, позволяю­щий оперативно сопоставлять патенты и лекарственные средства.

Ведется работа по созданию единого онлайн-реестра объектов интеллектуальной собственности стран ЕАЭС, который обеспечит мгновенный доступ к информации о правовой охране объектов сразу после принятия соответствующих решений. Международный опыт показывает эффективность комп­лексного подхода, сочетающего гражданско-правовые, административные и уголовные меры.