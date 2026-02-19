В Президентском центре УДП РК прошло открытие II Столичного форума гидов и экскурсоводов, приуроченного к 35-летию независимости Республики Казахстан и Всемирному дню гидов и экскурсоводов, который ежегодно отмечается 21 февраля, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что раскрытие и эффективное использование туристического потенциала Казахстана является стратегически важной задачей и приоритетной составляющей государственной политики. II Столичный форум стал логическим продолжением прошлогодней площадки, усиливший выработанные инициативы и расширивший формат профессионального взаимодействия. Мероприятие организовано совместно с акиматом г. Астаны, ТОО «Центр развития туризма «Astana Tourism» и Клубом гидов Астаны.

«Президентский центр второй год подряд совместно с акиматом Астаны и национальной компанией Kazakh Tourism собирает на своей площадке представителей профессионального сообщества, дав в прошлом году старт I форуму столичных гидов и экскурсоводов. Наша страна за последние годы демонстрирует устойчивый динамичный рост туристической отрасли: ежегодно увеличивается число туристов и ширится их география, растут инвестиции, осваиваются новые направления, развивается инфраструктура. Это прямой результат последовательной государственной политики в соответствии с поставленной Президентом страны стратегической задачей по удвоению темпов развития сектора. На расширенном заседании Правительства от 28 января 2025 года Глава государства подтвердил твердую приверженность заявленному курсу, обозначив туризм одним из драйверов экономического роста Казахстана. В этой связи были обозначены такие приоритетные направления, как повышение инвестиционной привлекательности туристической сферы, развитие транспортной инфраструктуры, в том числе авиамаршрутов, обеспечение туристических локаций инженерной инфраструктурой, развитие новых туристических зон. Как итог, в 2025 году объем инвестиций в отечественную туристическую отрасль превысил 1,2 трлн тенге, увеличившись на 32% по сравнению с 2024 годом. В свою очередь, Астана уверенно укрепляет свои позиции в качестве одной из ведущих туристических точек не только Казахстана, но и Центральной Азии. Этому способствует целый ряд факторов, среди которых одним из ключевых выступает высокий уровень подготовки и квалификации столичных гидов и экскурсоводов. Гид-экскурсовод – это не просто человек, сопровождающий туристов. Он является представителем страны, проводником в мир исторического наследия, культурным послом, который формирует у гостей впечатление о Казахстане. От его профессионализма, знаний, умений и личных качеств зависит, насколько яркими и запоминающимися будут впечатления путешественников. В настоящее время Президентский центр является единственным в нашей стране историко-мемориальным институтом, занимающимся изучением, систематизацией и популяризацией политической истории независимого Казахстана сквозь призму института президентства, что особенно символично в юбилейный год 35-летия нашей независимости», - отметил в своем выступлении директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

Своим мнением поделился заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астаны Максат Жанабаев.

«Роль каждого гида-экскурсовода особенная: для туриста важно не просто увидеть объекты, но и узнать историю развития города, его уникальность и ценности. Именно вы реализуете эту важную миссию. Если обратиться к международному опыту, можно увидеть, что «успешные городские дестинации» системно взаимодействуют с профессиональными сообществами гидов. В таких крупных туристических центрах, как Вена, Сингапур и Барселона, гиды-экскурсоводы рассматриваются как партнёры туристической политики и важная часть бренда города. Их предложения напрямую учитываются при формировании туристского продукта и оценке качества туристических услуг», –сказал он.

В форуме приняли участие свыше 130 представителей туристического сообщества столицы, государственных органов, региональных и международных отраслевых экспертов. В ходе дискуссии были обсуждены актуальные вопросы развития экскурсионной деятельности и повышения качества туристического сервиса, а также поиска новых решений для стимулирования внутреннего туризма. Программа форума включила в себя пленарное заседание и тематические панельные сессии.

«Гиды и экскурсоводы, которые встречаете наших гостей, ведь именно вы дарите людям эти впечатления, за которыми люди сюда приехали, ваши слова, ваши истории, они формируют образ Казахстана. И в связи с этим профессия гида, она очень ответственная, и она очень престижная, потому что от того, как вы расскажете о нашей стране, ведь люди отсюда уезжают не только с фотографиями, но и с историями, которые остаются у них в памяти, которые они будут транслировать дальше своей семье, своим друзьям, и так далее», –председатель правления Kazakh Tourism Талгат Газизов.

В ходе заседания также прозвучали выступления и.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нурбола Байжанова, председателя правления ТОО «Центр развития туризма «Astana Tourism» Артема Квашука, управляющего директора - директора департамента туризма НПП «Атамекен» Дамили Кунановой.

В рамках первой панельной сессии обсуждены актуальные темы со столичными гидами, музейными экскурсоводами и представителями Visit-центров. Стоит отметить, что в музейной секции «Методические подходы в музейных экскурсионных практиках» были представлены экскурсионные программы Президентского центра, участники наглядно получили возможность ознакомиться с современными методическими подходами к разработке и проведению музейных экскурсий, а также обсудить эффективные инструменты работы с аудиторией.

Во второй панельной сессии были рассмотрены международные подходы к законодательному регулированию отрасли и интерпретации наследия. Своим опытом и экспертными знаниями поделились председатель правления Грузинской ассоциации экотуризма Наталия Бахтадзе-Энглендер, а также координатор по внешним связям Европейской ассоциации интерпретации культурного наследия «Interpret Europe» (Германия) Дубравко Фиячко.

По итогам форума были выработаны рекомендации, направленные на дальнейшее развитие экскурсионной отрасли, повышение качества туристских услуг, укрепление культурного и туристического потенциала Казахстана.