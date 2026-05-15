«Организация тюркских государств – это не геополитический проект» – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ответил тем, кто характеризуют объединение как военный альянс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Самое главное, работа в новом формате должна соответствовать целям и задачам Организации и не оказывать на нее негативного влияния. Например, в последнее время звучат мнения, характеризующие наше объединение как военный альянс. Очевидно, что те, кто высказывают подобные домыслы, преследуют недобрые цели и стремятся посеять раздор. Казахстан считает необходимым отвергнуть подобную позицию. Для нас укрепление единства тюркского мира – крайне важный и не терпящий отлагательств приоритет. Организация тюркских государств – это не геополитический проект и не военная организация. Это уникальная площадка, направленная на укрепление торгово-экономического, высокотехнологичного, цифрового и культурно-гуманитарного сотрудничества братских стран», - сказал он на неформальном саммите Организации тюрских государств.