Организовано дежурство вертолетов

На площадке СЦК
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В Казахстане усилили готовность к пожароопасному сезону: тысячи специалистов, техника, авиация и цифровые системы призваны сработать на опережение.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Максат Елемесов.

По словам спикера, для тушения лесных и степных пожаров нынче планируется задействовать свыше 2,5 тыс. единиц техники. В аэропортах Кокшетау, Семея, Павлодара, Усть-Каменогорска и Алматы организовано дежурство вертолетов первого класса, оснащенных водосливными устройствами емкостью до пяти тонн.

В соответствии с алгоритмом в пожароопасный период к тушению крупных лесных пожаров в случае необходимости дополнительно будут привлечены семь воздушных судов от Министерства обороны и 22 воздушных судна от Министерства по ЧС.

– В наличии у леспромхозов также имеются 626 беспилотных летательных аппаратов. По сравнению с прошлыми годами частота патрулирования беспилотников увеличилась, они находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию, – сообщил и. о. главы Комитета лесного хозяйства и животного мира.

С 1 апреля в Республиканском центре оперативного управления Министерства экологии и природных ресурсов организовано ежедневное дежурство с возмож­ностью перехода на круглосуточный режим. Параллельно в системе МЧС функционирует оперативный штаб. Мониторинг пожарной обстановки ведется в режиме реального времени с использованием камер раннего обнаружения и геосервиса mchs.gharysh.kz.

#брифинг #СЦК #Максат Елемесов

