В интересах тех, кто трудится

Особое внимание спикер уделил решению вопросов задолженности по заработной плате. По его словам, по состоянию на 20 апреля текущая и просроченная задолженность по зарплате снизилась на 36% – с 876 млн до 554 млн тенге. В результате принятых мер в рамках государственного контроля защищены права более 17,5 тыс. работников.

– Наряду с контрольной деятельностью мы усиливаем профилактическую работу. Сегодня в Карте трудовых рисков охвачено порядка 98 тысяч организаций. Это позволяет нам в режиме реального времени отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на потенциальные угрозы. По итогам квартала количество предприя­тий с высоким уровнем риска снижено на 530 единиц – с 5 265 до 4 735, – отметил он результаты сис­темной и адресной работы.

Однако, по сведениям на 1 апреля, 1 896 предприятий все еще находятся в зоне повышенного риска возникновения коллективных трудовых споров.

Деятельность комитета, как проинформировал Мейрамбек Ахметов, строится на сис­темном подходе и измеримых показателях эффективности. Мониторинг ведется по шести ключевым направлениям, охватывающим наиболее значимые аспекты социально-трудовой сферы: оцифровка коллективных договоров, рост числа трудовых договоров, профилактический конт­роль, страхование работников от несчастных случаев, оценка профессиональных рисков и информационное сопровождение. По итогам первого квартала по большинству из этих направлений плановые показатели перевыполнены. К примеру, при плане 1 128 оцифровано 1 612 коллективных договоров. При плане 197 894 заключено 260 558 трудовых договоров. Профилактический контроль также выполнен с превышением – 92 проверки при плане 77.

Наиболее высокий показатель, как отметил спикер, достигнут по заключению договоров обязательного страхования работников от несчастных случаев: при плане 10 521 фактически заключено 68 943 договора.

– Важным направлением остается цифровизация социально-трудовых отношений. На сегодняшний день оцифрованы коллективные договоры 18,7 тысячи крупных и средних предприятий. На базе платформы hr.enbek внедрен модуль, позволяющий заключать коллективные договоры в электронном формате, – сообщил Мейрамбек Ахметов.

Ключевым вектором работы во втором квартале станут совершенствование цифровой экосистемы и переход к проактивному взаи­модействию с работодателями. В планах – углубление интеграции информационных систем с госорганами и модернизация Карты трудовых рисков. По словам Мейрамбека Ахметова, комитет намерен внедрить формат превентивных уведомлений для предприятий о потенциальных нарушениях. В завершение он подчеркнул, что режим постоянного мониторинга и оперативного реагирования позволяет не только своевременно выявлять риски, принимать необходимые меры, но и открыто информировать население.