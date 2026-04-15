«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку

На площадке СЦК
3
Марина Демченко
специальный корреспондент

Стартовал прием заявок на грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», дающий молодым людям возможность реализовать свои идеи при поддержке государства.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2021 года по инициативе Главы государства грант ежегодно присуждается по шести ключевым направлениям: «Нау­ка», «Культура», «Информационные технологии», «Бизнес», «Медиа» и «Волонтерство». Победитель в каждой номинации получит 3 млн тенге на реализацию своего проекта. Инициатива направлена на поддержку активной и талант­ливой молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета по делам молодежи и семьи Минис­терства культуры и информации Кайрат Камбаров.

– Основная цель конкурса – выявление и поддерж­ка талантливой, инициативной молодежи, готовой предлагать и реализовывать проекты с практи­ческой значимостью и потенциалом для дальнейшего развития. За это время грант уже показал свою эффективность: поддержку получили 153 проекта молодых людей в различных сферах – от нау­ки и цифровых технологий до культуры и общественных инициатив, – рассказал спикер.

Среди наиболее успешных кейсов, по его словам, – ­IT-проект Vbox – сеть автоматизированных микромаркетов в Астане. Сегодня в столице функ­ционируют 17 точек, которые обслуживают более 1 200 пользователей. Проект успешно масштабируется, сохраняя при этом социальный фокус: в его цехах трудоустроены и прошли адаптацию более 50 человек из уязвимых категорий населения.

Цифровая медицинская платформа qMed, внед­ренная в десяти медорганизациях, помогает дистанционно отслеживать состояние здоровья порядка семи тысяч пациентов, повышая эффективность первичной медико-санитарной помощи. На данный момент проект подошел к этапу парт­нерства с Минздравом и готов к масштабированию.

В сфере медиа и образования спикер выделил приложение ASpan, которым охвачены свыше 300 тыс. человек, что подтверждает востребованность цифровых решений в обучении молодежи.

Как пояснил Кайрат Камбаров, поддержка не ограничивается только предоставлением финансирования: министерство и дальше сопровождает победителей конкурса и находится в постоянном контакте с ними.

Грантополучателям предос­тавляются дополнительные возможности для масштабирования и развития своих проектов. Они привлекаются к участию в профильных форумах и конференциях, образовательных и акселерационных программах.

Победители активно участ­вуют в мероприятиях по ­линии молодежной политики, в том числе и международных. Это позволяет им представлять свои проекты на различных площадках, обмениваться опытом и выстраивать партнерские связи как внут­ри страны, так и за ее пределами.

По словам Кайрата Камбарова, по итогам конкурса 30 молодым людям до конца текущего года будут предоставлены гранты. Также предусмотрено присуж­дение 184 региональных грантов на 215 млн тенге.

Прием заявок осуществляется в электронном форма­те через специальную Google-форму, ссылка на которую доступна на официальных информационных ресурсах министерства. Подать заявку можно до 21 июня текущего года. Участникам необходимо заполнить форму и прикрепить все требуемые документы.

За дополнительной информацией и консультация­ми можно обратиться в сall-центр: 8 (7172) 74-12-78.

#брифинг #СЦК #Кайрат Камбаров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]