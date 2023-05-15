Органы уголовного преследования предлагают наделить правом привлечения аудиторов для проверки госорганов

Наряду с этим, предусматриваются нормы, направленные на совершенствование порядка прохождения службы в специальных государственных органах и устранение пробелов в действующем законодательстве.

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Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, целью поправок является дальнейшее совершенствование законодательства в области обеспечения национальной безопасности.

Законопроектом вносятся поправки в 2 кодекса и 11 законов. Так, предусматривается отнесение организаций оборонно-промышленного комплекса к стратегическим объектам и внедрение норм, способствующих недопущению коррупционных рисков при приобретении товаров и услуг для нужд обороны и безопасности.

Кроме того, предоставляется возможность перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства, обустройства и функционирования объектов государственной границы и нужд обороны.

В соответствии с законопроектом, на органы национальной безопасности возлагаются обязанности по осуществлению работы, направленной на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности.

Предлагается внедрить стандарт поведения военнослужащего Пограничной службы Комитета национальной безопасности при проведении пограничного контроля.

Законопроект также предлагает наделить органы уголовного преследования правом привлечения аудиторов для проверки деятельности государственных органов до начала досудебного расследования.

Наряду с этим, предусматриваются нормы, направленные на совершенствование порядка прохождения службы в специальных государственных органах и устранение пробелов в действующем законодательстве.

Как добавил депутат Константин Авершин, законопроектом также предусматриваются следующие нормы: уточнение права на собственное изображение гражданина, установление порядка применения беспилотных летательных аппаратов и осуществление кинологической деятельности при проведении охранных мероприятий специальными государственными органами, уточнение компетенции органов национальной безопасности по проведению ими специальной проверки лиц, претендующих на занятие государственной должности, в том числе на должности судьи.

Также предусматривается отнесение сведений, раскрывающие тактику, форму и (или) методы проведения антитеррористических операций к госсекретам и наделение антитерростического центра функцией по осуществлению координации работы, направленной на противодействие религиозному экстремизму, а также местных исполнительных органов - функцией по профилактике религиозного экстремизма.