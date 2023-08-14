Ось против авось

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Аскер Шыгысов

Недавно завершился судебный процесс по делу о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2, а уже возник новый «трубный» переполох.

фото АО «Севказэнерго»

Строительство новой трубы (она поднялась на 39 метров!) приостановлено из-за отклонения ствола от оси. Иными словами, что-то пошло не так, и труба накренилась, как знаменитая Пизанская башня, которой в этом году, между прочим, исполнилось 850 лет. За это время угол падения увеличился, но башня до сих пор стоит. Может быть, потому что возводили башенку 200 лет.

Сейчас иные сроки строительства. В Петропавловске работы должны были завершиться в сентябре-октябре 2023 года и продолжены в следующем году. Директор Петропавловской ­ТЭЦ-2 Дмитрий Захаров заявил, что теперь сроки сдачи объекта переносятся, но заминка, заверил он, не повлияет на качество отопительного сезона.

Отклонение оси трубы от проектного положения выявили работники, надзирающие за качеством строительно-монтажных работ, по этой причине возведение ствола незамедлительно приостановлено, сообщила пресс-служба АО «Севказэнерго».

Подрядной организацией по строительству 180-метровой трубы является ТОО «Казтеплоспецстрой».

В ходе обследования объекта установлено, что в скользящей конической опалубке обнаружен дефект. Проектная организация должна определить допустимую высоту ствола, с которой можно строить дальше. После определения этой высоты начнется демонтаж, чтобы потом возобновить строительство.

– Установлено, что виноват дефект опалубки, – пояснил Дмитрий Захаров. – В движение опалубку приводят гидравлические подъемники, она поднимается в вертикальном направлении и сужается под конус. Все подъемники работают синхронно, они управляются одним гид­ронасосом. Сбой гидравлики привел к перекосу опалубки, и, как следствие – ствол трубы отклонился от оси. Безусловно, мы предъявим претензии подрядчикам, восстановительные работы будут произведены за счет подрядной организации. Проектная организация занимается расчетами, в результате будет названа высотная отметка, с которой без нарушения проекта и без нарушения строительных норм и правил строительство трубы будет продолжено.

Ранее пресс-служба АО «Севказэнерго» раскрыла технологию строительства трубы. После заливки фундамента специалис­ты приступили к монтажу опалубки. Для этого была собрана опалубочная конструкция и установлена движущаяся система. Рабочая площадка вместе с опалубкой перемещалась на дом­кратных стержнях, предварительно вмонтированных в тело бетона. Техническая высота опалубки – около метра, но укладка бетона происходит слоями по 20−30 см. После того, как один слой обретет конструктивную прочность, укладывается следующий. Метод скользящей опалубки позволяет наращивать трубу более чем на два метра в сутки.

Напомним, общая стоимость проекта составляет 2,7 млрд тенге. Новый дымоход должен подняться на высоту 180 м.

В эти же августовские дни в «Севказэнерго» сменился генеральный директор. Новым руководителем стал Анатолий Казановский. Предыдущий гендиректор Олег Перфилов проработал в должности один год.

#суд #Петропавловск #ТЭЦ-2 #труба #процесс

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