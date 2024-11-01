Осенний поцелуй после долгого лета...

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Елена Брусиловская
корреспондент Алматинского корпункта

Так песенно назвали первую встречу со зрителями артисты Национального русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова

фото Ольги Чекмезовой

Итак, открыт 92-й театральный сезон. По традиции на сцене шел премьерный показ – спектакль по пьесе английского драматурга Майк­ла Фрейна «Шум за сценой».

В начале двухтысячных этот спектакль уже был в репертуаре лермонтовского театра, но, как пояснил его директор заслуженный деятель РК Юрий Якушев, во время капитального ремонта театра декорации спектакля были сильно повреждены.

– Мы не стали их восстанавливать, поэтому спектакль был снят с репертуа­ра, – рассказывает он. – Ну а теперь нам показалось интересным к нему вернуться, тем более что эта комедийная пьеса во многом необычна – она повествует о происходящем на сцене и за кулисами, о взаимоотношениях артистов и режиссеров, по сути, это театр в театре. Зритель видит как бы изнанку театральной жизни со всеми ее курьезами и неожиданными поворотами. Для постановки был приглашен режиссер из России Даниил Безносов. Мы стараемся поддерживать творческие контакты с нашими зарубежными коллегами. Это интересно и полезно для нас и для них. Кроме того, у нашего театра есть традиция открывать и закрывать сезон премьерными спектак­лями. И мы стараемся этому следовать.

Гастрольная осень

Буквально в канун открытия сезона труппа театра вернулась из гастрольной поездки по городам России, которая проходила в рамках зарубежной программы Росконцерта «Большие гастроли», находящейся под патронатом Министерства культуры РФ. Лермонтовцы уже восьмой год участвуют в столь масштабном проекте, побывав за эти годы в Барнауле, Новокузнецке, Новосибирске, Уфе, Тольятти, Орске, Оренбурге, Тамбове, Туле, Кирове, Набережных Челнах и Йошкар-Оле.

Нынешней осенью два лучших спектакля – «Тифлисские свадьбы» и «Осенняя соната» – алматинцы показывали в Калуге и Смоленске. По словам Юрия Якушева, у театра было не гастрольное лето, а гастрольная осень.

– Для нас было принципиально важным продемонстрировать возможности труппы, показывая столь различные по жанровой стилистике спектакли – от музыкальной комедии до серьезной психологической драмы, – продолжает он. – В Калуге мы открыли наше гаст­рольное турне «Тифлисскими свадьбами», нам было интересно посмотреть, как воспримет нас зритель, ведь этот город знаменит своими театральными традициями – его театру уже 200 с лишним лет! Нынешней осенью там был открыт 248-й сезон. Надо сказать и то, что на калужской сцене идет такой же спектакль, но под названием «Ханума», правда, наш несколько отличается по режиссерскому решению, в нем много музыки и танцев, он очень динамичный, наверное, поэтому идет с аншлагами уже третий сезон. Но и в Калуге нас прекрасно принимали, а значит, наш спектакль понравился. Очень тепло российские зрители приняли и сложную по драматургии «Осеннюю сонату».

Калуга – родина Константина Эдуардовича Циолковского. Мы побывали в музее космонавтики, который специально открыли в выходной день и провели для наших артистов экскурсию.

Потом труппа отправилась в город-герой Смоленск, который прославился не только в годы Великой Отечественной войны, но и во времена французских наполеоновских походов.

– Этот старинный русский город очень интересен и в архитектурном плане, там когда-то была знаменитая Смоленская крепость, от которой сейчас остались лишь фрагменты. Стоит город на берегу реки Днепр, и многие очень удивились, что здесь, в сердце России, тоже есть Днепр, который воспел Гоголь. Помните – не всякая птица долетит до середины Днепра? Но здесь эта река только начинается. Это верховье Днепра, поэтому в Смоленске он небольшой.

Что касается гастролей, то в Смоленс­ке неожиданно для себя мы попали в программу IX Международного теат­рального фестиваля «Смоленский ковчег», в котором участвовали не только российские труппы, но и коллективы из Беларуси, других стран. Своим участием мы расширили географию фестиваля, скажу больше – даже стали лауреатами. Решением критиков в номинации «Главная женская роль» победила ведущая актриса нашего театра, народная артистка РК Ирина Лебсак. Диплом она получила за роль Шарлотты в спектакле Галины Пьяновой «Осенняя соната» по мотивам киносценария Ингмара Бергмана. А в номинации «Лучшая женская роль второго плана» призером тоже стала наша Лариса Паукова. Поэтому, считаю, гастроли прошли даже триумфально, – убежден Юрий Якушев.

Новинки сезона

Что касается нового сезона, то, по словам Юрия Якушева, всегда хочется, чтобы он был лучше прежнего.

– Прошлый сезон, я считаю, был весьма и весьма удачным, потому что появились новые спектакли, которые пользуются популярностью у зрителей, – уверен он.

Сейчас труппа театра работает над большим проектом – спектаклем по роману Александра Пушкина «Евгений Онегин», который приурочен к 225-летию со дня рождения поэта. Премьера спектакля пройдет в ноябре, ставит его художественный руководитель театра Дмитрий Скирта. Это очень объемная работа, в которой занята большая часть труппы и даже студенты русского курса Академии искусств им. Т. Жургенова.

– Постановка «Онегина» – дань памяти гениальному классику, по сути, это взгляд на пушкинский роман глазами людей XXI века. Кстати, за последние 40 лет я нигде не нашел упоминания о театральном спектакле по этому роману в стихах. Будем считать, что мы станем первыми, – говорит Юрий Якушев.

Он рассказал о том, что актерам теат­ра посчастливилось побывать и в Музее-заповеднике Александра Пушкина «Болдино», где, как и в Калуге, для них была проведена специальная экскурсия. Как известно, болдинский период – самый плодотворный в творчестве поэта: здесь он завершил работу над «Евгением Онегиным», писал «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», поэму «Домик в Коломне», а также свои знаменитые стихи.

– Возвращаясь к нашей повседневной работе, хочу сказать, что сейчас на Малой сцене мы запустились со спектаклем «Ба» по пьесе московского драматурга Юлии Тупикиной, который возвращает к семейным ценностям, поднимая важные социальные проблемы современной жизни. История о том, как в Москву к молодой женщине приезжает бабушка-сибирячка и что из этого получается. Этому спектаклю вручена первая премия в номинации «Пьеса для камерной сцены» на международном конкурсе «Евразия». Ставит спектакль молодой режиссер из России Дмитрий Скотников. В канун Нового года по традиции мы покажем для детей новогоднюю сказку, а для взрослых – полюбившийся всем праздничный капустник. Есть у нас и другие задумки, над которыми планируем работать, – сообщает директор театра.

Юрий Якушев рассказал и о том, что театр готовится отметить юбилей спектакля «Что хочет женщина». Он был поставлен по пьесе Людмилы Разумовской режиссером Сергеем Поповым. Премьера состоялась 18 нояб­ря 2011 года, и в ближайшее время зрители увидят спектакль в 200-й раз!

#театр #гастроли #спектакль #сезон #Шум за сценой

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