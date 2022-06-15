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Мажилис
"ОСИным" гнездом назвала переход к новой модели управления жильем депутат
Диасов Ораз
корреспондент

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты коснулась проблемы перехода от Кооператива собственников квартир к Объединению собственников имущества. По её словам, на местах казахстанцев пугают отключить от света, газа и водоснабжения после 1 июля, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Свой депутатский запрос Екатерина Смышляева адресовала главе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбеку Ускенбаеву.

«Вопрос завершения или подведения промежуточных итогов реформы управления жилищными фондами, а по-простому «переход на ОСИ» по-прежнему остро стоит в регионах. Это связано как с объективными обстоятельствами, так и с рядом организационных ошибок. Объективные обстоятельства заключаются в том, что все два года проведения реформы пришлись на период пандемии. Действовали ограничения на организацию собраний. Фактически «ОСИное гнездо» расшевелили только недавно. Однако большая часть проблем возникла из-за организационных ошибок», - отметила депутат.

По ее словам, имела место недооценка силы противодействия реформам со стороны устоявшихся форм управления домами, самих жильцов. Был исключен сам факт того, что есть положительный опыт работы производственных кооперативов.

«В итоге за несколько месяцев до наступления дедлайна - 1 июля, ответственные за реализацию реформы перешли в жесткое наступление. Тревожной тенденцией стало в буквальном смысле запугивание жильцов, которое продолжается и сегодня. Одна из последних «страшилок» - первого июля после принудительной ликвидации КСК, квартиры будут отключены от света, газа и водоснабжения. Чтобы развеять мифы, от министерства необходима точная и предельно понятная для всех информация о том, как жить людям после 1 июля», - заявила Смышляева.

В этой связи она указала на необходимость предоставления дополнительного времени для завершения реформы и оптимизации нормативно-правовой базы.

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