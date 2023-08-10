Осколки древности

В Карагандинском краеведческом музее открылась выс­тавка «Великий шелковый путь и городская культура Оты­рарской долины». Сотрудники Отырарского археологического музея-заповедника выбрали для выезд­ной экспозиции более сотни «говорящих» артефактов. Их разделили по историческим периодам, ведь город Отырар просуществовал 18 веков. В разное время он входил в состав Караханидского каганата, империи Чингисхана, государства Тимура и Казахского ханства.

– Среди экспонатов, которые мы привезли в Караганду, есть китайская чернильница, иранская ваза, керамические изделия из Индии и других восточных стран, – перечисляет экскурсовод Ерлан Аскерини. – Все они найдены при раскопках. Отырар находился на Великом шелковом пути, поэтому купцы привозили сюда товары из разных стран.

Средневековый Отырар был одним из самых крупных городов Центральной Азии. Его жители вели оседлый образ жизни. У них было развито стекольное дело. Об этом свидетельствуют такие экспонаты, как изящные графины и вазы, пуговицы и кольца, колбы и гигиенические сосуды. А еще в древнем городе были общест­венные бани. Их посетители пользовались кувшинами, тазами, а масла и благовония хранили в специальных сосудах в виде сфероконусов. Их карагандинские любители истории тоже смогут увидеть на выставке в краеведческом музее.

Особый интерес вызывают монеты разных эпох, которые имели хождение в Отыраре.

– Во время правления караханидов в городе был собственный монетный двор, – отмечает экскурсовод. – Здесь чеканили различные монеты. Менялась только тамга правителя. На нашей выставке представлены медные чагатайские и серебряные тимуридские деньги. Также в обороте были самаркандские, бухарские и ташкентские монеты. Это свидетельствует о развитой международной торговле.

Выставка, посвященная городской культуре Отырара, продлится в Караганде до конца августа.