Осмысление времени
Магеррам Магеррамов, депутат Мажилиса Парламента РК
Диалог через интервью содержит ключевые утверждения, которые касаются государственной политики, законодательных инициатив, а также других важных аспектов развития страны. Глава государства много раз демонстрировал глубокое понимание актуальных проблем и готовность государства к их решению. Сегодняшнее интервью не стало исключением, в нем мы видим то, что имеет весомое и стратегическое значение для становления сильного государства и общества.