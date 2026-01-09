Осмысление времени

Магеррам Магеррамов, депутат Мажилиса Парламента РК

Диалог через интервью содержит ключевые утверждения, которые касаются государственной политики, законодательных инициатив, а также других важных аспектов развития страны. Глава государства много раз демонстрировал глубокое понимание актуальных проблем и готовность государства к их решению. Сегодняшнее интервью не стало исключением, в нем мы видим то, что имеет весомое и стратегическое значение для становления сильного государства и общества.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В интервью Глава государства показал реальный путь развития туризма, логистического потенциала, сельского хозяйства. Отрадно видеть, что развитие аграрного сектора страны Главой государства видится в укреплении коо­перативов. И, конечно же, совершенно верной является позиция государства, что главным инструментом в борьбе с преступностью всегда была и остается их профилактика.

Со времени начала реформ казахстан­ское общество далеко продвинулось в своем развитии. Мы, по сути, заново строим страну, есть определенные сдвиги в экономике, социальной сфере, воспитываем подрастающее поколение созидателей Справедливого Казахстана.

Я бы сказал, что данное интервью – это некое осмысление переживаемого нами времени и реалистическая программа действий, которая гармонично соединяет масштабы целей Справедливого Казахстана с надеждами и ожиданиями казахстанцев. Я думаю, что обозначенная в интервью постановка назревших задач и взгляд в будущее окажут стимулирующее влияние на характер и темпы дальнейшего развития страны на годы вперед.

В масштабном интервью Глава государства среди прочего сказал о новом Налоговом кодексе, акцентировав внимание на том, что кодекс призван соз­дать партнерские отношения между предпринимателями и государством, а так же, что он должен быть понятным. Полностью согласен, так и должно быть.

На встрече в АО «НИТ» мы говорили о Налоговом кодексе, и в ходе беседы мной было предложено создать «Цифровой налоговый рулинг», который как раз и будет одним из механизмов прозрачности, понятности Налогового кодекса и платформой партнерства государства и бизнеса. Так, с помощью искусственного интеллекта, можно обеспечить понятную процедуру налогового регулирования взаимоотношений бизнеса и государства, помочь бизнесу правильно применять нормы налогового законодательства в конкретных ситуациях, рассчитывать налоги.

