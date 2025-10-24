С обретением независимос­ти Казахстан встал перед судьбоносным выбором: каким будет его путь на новом историческом этапе, какой станет наша страна – политически, экономически и духовно. Эти воп­росы не имели готовых ответов, ведь страна впервые получила возможность самостоятельно определять свои приоритеты и ценности.

Отправной точкой в этом процессе самоопределения и становления стало подписание Декларации о государственном суверенитете Казахстана 25 октяб­ря 1990 года – документа, который юридически и политически обозначил начало новой эпохи. В нем были зафиксированы основные принципы будущего государственного устройства, права народа на самостоятельное определение своей судьбы. По сути, именно декларация стала не только политической, но и духовной основой для последующего провозглашения независимости и формирования казахстанской модели государственности.

В том числе именно этот принятый 35 лет назад документ заложил основу внутренней политики Казахстана в области межэтнических отношений, провозгласив необходимость укреп­ления гражданского мира и межнацио­нального согласия. Фактически уже тогда определились ключевые тезисы принципа «единство в многообразии», следование которому позволило нашей стране сохранить мир и единство в общест­ве в самые сложные перио­ды, превратить полиэтничность из фактора риска в конкурентное преимущество и даже в бренд Казахстана.

В условиях, когда в стране проживало более 100 этносов при общей численности населения около 16,5 млн человек (по данным 1991 года), обеспечение недискриминации, сохранение гражданского мира и согласия становилось вопросом национальной безопасности. Поэтому Казахстан с самого начала взял курс на эволюционное развитие, опираясь на взаимопонимание, толерантность и доверие между различными этническими и конфессиональными группами.

Так, четвертый пункт Декларации о суверенитете провозглашал: «Граждане Республики всех национальностей составляют народ Казахстана». Следующий, пятый пункт развивал тему, гарантируя всем гражданам, проживающим на территории республики, все права и свободы, предусмотренные Конституцией, безотносительно к их национальной принадлежности, происхождению, полу и вероисповеданию и так далее. В документе закреплялось также, что посягательство на гражданское и национальное равноправие карается по закону.

Но обозначить позицию суверенного государства юридически было мало. Молодой стране требовалось найти формулу внутреннего единства – ту самую, которая могла бы соединить множество культур, языков и традиций в единое общественное целое. В Казахстане с самого начала понимали: сила государства заключается не в однообразии, а в способности превращать многообразие в источник взаимного уважения и развития. Так родился принцип «единства в многообразии», ставший ядром внутренней политики суверенного государства и ключом к устойчивому развитию.

Благодаря такому подходу Казахстану удалось избежать тех конфликтов, которые в начале 1990-х годов разрывали на части многие многонациональные государства. И в современной нестабильной мировой ситуации идея единства сохраняет свое чрезвычайно важное значение.

Нужно отметить, что политика в сфере межэтнических отношений выстраивалась системно и целенаправленно. Была создана не только правовая база, но и общественные институты, призванные установить и поддерживать гармоничные отношения между различными этническими группами, обеспечить единство и взаимопонимание в обществе. Важнейшим из таких институтов стала Ассамблея народа Казах­стана, которая в нынешнем году отмечает 30-летний юбилей.

В 1995 году АНК создавалась как консультативно-совещательный орган, площадка для диалога, совместной выработки решений, направленных на укрепление доверия и сплоченности в обществе. Сегодня ассамблея включает в себя разветвленную сеть институтов – это более 1 000 этнокультурных объединений и 4 000 различных общественных структур, активно вовлеченных в жизнь государства в самых разных сферах – от экономики до языковой политики. В том числе АНК играет важную роль в реализации поручений руководства страны, направленных на построение Сильного и Справедливого Казахстана.

Как отмечал Глава государства: АНК стала подлинным символом единства и равенства, мира и гармонии, сыграла решающую роль в формировании казахстанской модели мира и согласия, выступает одной из институциональных опор нашей государственности. И сегодня ассамблея должна работать как общенародный орган, объединяющий всех граждан Казахстана вокруг общих ценностей и целей.

Выстроенная система реализации государственной политики по укреплению межэтнического согласия показывает высокую эффективность. По данным Министерства культуры и информации, в 2025 году отмечается высокий уровень общественного доверия к государственной политике в этой сфере – свыше 95% граждан считают межэтнические отношения в стране стабильными и благополучными.

В 2024 году Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК проводил социсследование, которое показало, что для казахстанцев символами единства общества как нации выступают в первую очередь казахстанский паспорт, факт рождения на казахстанской земле, наличие общих предков, а также общность языка. Таким образом, можно констатировать, что проводимая государством политика по консолидации казахстанского общества в единую гражданскую нацию также оказалась успешной.

Подобные консолидация и взаимопонимание в обществе – важный ресурс, сохранение и укрепление которого имеет для будущего страны огромное значение.

Гражданское согласие создает условия для политической и социальной стабильности, реализации долгосрочных реформ и программ развития. От этого зависит способность государства защищать свои интересы и уверенно проводить независимую политику. Это формирует чувство сопричастности и ответственности за судьбу страны, делает независимость не просто политическим фактом, а осознанным выбором, который разделяют все граждане. Повышает устойчивость общества и государства перед внешними вызовами и угрозами.

Другими словами: мир, единство и согласие позволяют сосредоточить силы на созидании и развитии, а не на преодолении внутренних противоречий.

«Единство и сплоченность, диа­лог, взаимное доверие и уважение, гражданская ответственность – все эти незыблемые принципы составляют основу поступательного прогресса нашей страны, – подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании, посвященном 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. – Мы – единая, устремленная в будущее нация, которая доказала способность жить в мире и согласии на своей земле и право самой решать собственную судьбу. На этом тернистом пути мы преодолеваем все трудности и уверенно идем к намеченным целям, укрепляя Независимость и Суверенитет страны. ...По сути, если не будет согласия в обществе, все остальные дела будут напрасными. Если мы не сможем сберечь наше благополучие и единство, вряд ли сохраним и нашу Независимость».