Фото: Казправда

– Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего» подчеркнул преемственность в конституционализме нашего государства – от законов степи (Касым-хана, Есим-хана и Тауке-хана) до современного Основного закона, обновленного в 2022 году и ставшего логичным продолжением исторической линии. Конституция вобрала в себя лучшие черты традиционного правосознания и современные принципы правового государства – верховенство закона, права и свободы человека, разделение властей.

Вновь обозначен приоритет принципа «Закон и Порядок», правового воспитания и роли юридического сообщества в популяризации конституционных ценностей и принципов. Сегодняшнее выступление справедливо возвращает разговор о Конституции к ее практическому смыслу – защите прав и достоинства человека. Именно законность, соблюдение правовых норм и принципов, а также гарантированное правопорядком спокойствие граждан становятся основой общественного доверия и политической стабильности.

В этом контексте особое значение приобретает правовое воспитание – системная работа по формированию у граждан правовой культуры, уважения к закону. И здесь, конечно, важная роль отводится юридическому сообществу. Именно юристы, правозащитники, адвокаты, судьи и преподаватели права должны стать активными проводниками конституционных ценностей, их популяризаторами и защитниками.

Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ, напрямую влияющий на повседневную жизнь каждого гражданина. Обновленная конституционная архитектура должна работать на каждого человека. Их защиту призваны обеспечивать обновленные институты: от Конституционного суда, административной юстиции и кассационных судов до расширенных полномочий омбудсмена.

Конституция – ежедневный стандарт взаимной ответственности государства и граждан. 30-летие Основного закона – это не только памятная дата, но и тест на нашу способность превращать его ценности в повседневную практику. Успех реформ будет измеряться доверием граждан к правосудию, снижением уровня насилия и дискриминации, ростом правовой культуры. В этом подлинный смысл современного конституционализма.