Прощай, школа!

Современное здание, построенное по национальному проекту «Келешек мектептері», открылось почти два года назад. А вчера здесь провожали выпускников во взрослую жизнь.

...Во дворе школы с утра звучала музыка, мелькали яркие шары, белые банты и красные ленты. 32 выпускника выстроились в ряд в ожидании своего последнего звонка.

Выступая перед собравшимися, Марат Ахметжанов отметил, что за последние 2,5 года в регионе были построены новые общеобразовательные организации на 21 тыс. ученичес­ких мест.

– Сегодня в нашей области нет трехсменных и аварийных школ. Все это реализуется в рамках инициатив Главы государства для того, чтобы дети получали качественное образование, – под­черкнул аким области.

Министр просвещения напомнила, что в этом году во всех школах страны обучение завершают более 3,9 млн учеников. Из них свыше 215 тыс. – выпускники 11 классов.

Учащиеся школы-гимназии Талапкера в этом году заявили о себе громкими достижениями. Двое ребят претендуют на знак «Алтын белгі», еще трое – на аттестат с отличием. Кроме того, школьники стали победителями и призерами международных образовательных конкурсов.

– Дорогие выпускники, будущее – в ваших руках. В какой бы сфере вы ни работали, будьте гражданами, которые самоотверженно трудятся во имя развития родной страны, честно относитесь к своему делу, проявляйте настойчивость и высокую ответственность. Благодаря инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева вы учились в школе, отвечающей современным требованиям и открывающей путь к прекрасным перс­пективам. Пусть эта возможность станет прочной основой ваших будущих достижений, – отметила Жулдыз Сулейменова.

Министр рассказала об изменениях в системе образования, в частности, о внедрении искусственного интеллекта. Новые технологии должны стать помощниками учителя, а не его заменой, подчеркнула руководитель ведомства. Также Жулдыз Сулейменова высказалась о значении чтения книг в цифровую эпоху. А после вручила благодарственные письма учителям и учащимся.

Выпускники в ответ исполнили песню и закружились в ритме вальса. Одним из трогательных моментов линейки стало выступление выпускницы Инкар Куанай. Девушка поблагодарила учителей и родителей за поддержку и призналась, что у нее останутся самые светлые воспоминания о школе.

По появившейся здесь традиции выпускники 2026 года торжественно передали символический ключ знаний ученикам десятого класса. Его вручил отличник учебы, призер соревнований по легкой атлетике Акниет Сулеймен, а приняла президент школы Акерке Батыркожина.

Классный руководитель 11 «А» класса учитель биологии Гулжазира Кайсархан тепло отозвалась обо всех своих учениках. В ее классе всего девять девушек и семь ребят.

– Но они все талантливые, спортивные, умные! Мои дети – призеры конкурсов. Верю, что в будущем они добьются поставленных целей, станут достойными гражданами страны, – не без гордости рассказала педагог.

Один из выпускников – кандидат в мастера спорта по боксу, призер чемпионата страны Адильхан Аренгазин – планирует поступать на факультет международных отношений или политологии. Парень уверен, что сможет запросто совмещать учебу и спорт. С выбором профессии определилась и выпускница Дильназ Санай. Сейчас она готовится к экзаменам и планирует поступать на юридический.

– Сегодня у нас важный праздник. Мы очень волновались, но все прошло отлично. У всех ребят большие надежды на будущее, – улыбаясь, попрощалась выпускница.