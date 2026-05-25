В Satbayev University подвели итоги международного мейкатона «TOM: Almaty»

Общество

Масштабный социально-инженерный проект на 72-часа объединил инженеров, IT-специалистов, дизайнеров, волонтёров и людей с особыми потребностями ради одной цели – вместе создавать технологии, которые действительно помогают людям.

На протяжении трёх суток участники разрабатывали и тестировали решения, способные сделать повседневную жизнь людей с особыми потребностями удобнее и свободнее, сообщает Kazpravda.kz

 Представленные проекты стали не просто инженерными разработками, а важным шагом к формированию инклюзивного общества, где технологии работают на человека и его реальные потребности.

Сегодня в Казахстане всё больше внимания уделяется качеству жизни людей с инвалидностью, их вовлечённости в общественную жизнь и доступу к современным технологиям. В этом смысле «TOM: Almaty» стал площадкой, где соединились социальная ответственность, инженерная мысль и желание приносить реальную пользу.

Такие проекты формируют поколение молодых специалистов, которым небезразличны социальные проблемы и которые хотят менять жизнь вокруг себя. Для родителей особенных детей это тоже стало важным источником надежды и поддержки, ведь большинство разработок были направлены именно на то, чтобы облегчить детям повседневную жизнь, повысить их двигательную активность и помочь свободнее адаптироваться в обществе.

Выступая на открытии мейкатона, ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев особо подчеркнул значимость проекта: «Мейкатон – особенный проект, который объединяет людей и сближает сердца. Энергия и стремление молодых участников доказывают: любые барьеры можно преодолеть. Здесь важны не только технологии, но и искреннее желание помочь человеку. Мы видим, как из года в год рождаются новые идеи для развития инклюзивного общества. Благодаря таким инициативам молодёжь получает не только профессиональный опыт, но и понимает настоящую ценность пользы для общества. Это большой шаг в будущее. За каждым сегодняшним проектом стоят надежда, забота и огромный труд. Уверен, что именно такие инициативы будут укреплять инклюзивную культуру и усиливать поддержку людей с особыми потребностями».

Основатель проекта, вице-президент общественного объединения «Ассоциация развития социальных технологий» Сания Арапова считает, что Мейкатон превратился не только в конкурс инженерных идей, пространство взаимопомощи, участия и человеческой поддержки: «Эта инициатива напоминает о важнейших ценностях нашего народа – взаимопомощи и человечности. Поддерживать друг друга всегда было одной из сильных сторон нашего общества».

Экспертное жюри оценивало проекты по их практической пользе, безопасности, доступности и технологическому качеству. По итогам 72-часового марафона призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда «All-Fusion» с проектом «AdaptiCycle». Участники разработали облегчённый трёхколёсный электрический реабилитационный трайк для молодых людей с ДЦП и нарушением координации движений. Проект отличается гибридной системой привода, анатомическим сиденьем и лёгкой модульной рамой, изготовленной с помощью 3D-печати.

2 место – команда «U Freedom». Команда модернизировала прогулочную коляску для детей с тяжёлой формой ДЦП, адаптировав её под индивидуальные особенности ребёнка. Прототип оснащён усиленной рамой, ремнями безопасности и специальными анатомическими опорами.

3 место – команда «Неискусственные интеллекты». Участники представили ассистивное устройство для адаптации и реабилитации – практичное инженерное решение в сфере инклюзивных технологий.

4 место разделили сразу три команды:

– «Useful HDU Team» разработала домашний реабилитационный велотренажёр для детей и взрослых с ДЦП. Устройство синхронизируется со специальным приложением и превращает упражнения в игровой процесс;

– «MechanicsX» представила многофункциональный реабилитационный аппарат, объединяющий вертикализатор и тренажёры для рук и ног.

– «KSA Alt» создала специальный тренажёр для развития моторики пальцев у детей с ДЦП.

Специальный приз Satbayev University получила команда «Фиксики» за проект «FixiDrive». Участники разработали интеллектуальную систему электропривода для инвалидной коляски. Решение помогает сглаживать непроизвольные движения пользователя и обеспечивает более безопасное передвижение.

Важно отметить, что все проекты, созданные в рамках «TOM: Almaty», планируется дорабатывать и передавать реальным пользователям. Для части прототипов рассматривается возможность мелкосерийного производства. Это один из важных шагов в развитии отечественных инклюзивных технологий и повышении качества жизни людей с особыми потребностями в Казахстане.

Такие проекты укрепляют инклюзивную культуру в обществе, демонстрируют готовность общества обеспечивать равные возможности для каждого ребёнка.

