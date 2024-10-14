Основные проблемы рынка труда озвучила Жакупова

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова выступила на правительственном часе в Мажилисе. Глава МТСЗН перечислила депутатам основные проблемы рынка труда, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, несмотря на активные меры государства по стимулированию экономики, вклад частного бизнеса в создание новых рабочих мест составляет всего около 20%. Это в 4 раза меньше, чем в странах ОЭСР. Соответственно, на сегодняшний день прирост рабочих мест обеспечивается низкопродуктивными отраслями и госсектором.

Косвенным следствием этого процесса является трехкратное отставание Казахстана по производительности труда от стран ОЭСР. Также министр отметила секторальную миграцию из аграрной отрасли в услуги и торговлю, что является ключевым вызовом.

Второй вызов, по словам Жакуповой, это – высокий уровень неформальной занятости.

В 2023 году объем фонда оплаты труда, рассчитанный по данным фактических пенсионных отчислений, составил 20 трлн тенге. В то же время по оценкам Бюро нацстатистики, фонд оплаты труда превышает почти в 2 раза – 38 трлн тенге. Наибольшее расхождение данных по фонду оплаты труда наблюдается в секторах торговли, сельского хозяйства и недвижимости.

Также Светлана Жакупова сообщила, что каждый четвертый трудоустроенный в рамках нацпроектов не имеет обязательных пенсионных взносов.

Она подчеркнула, что для Казахстана платформенная занятость – относительно новый вид трудовых отношений с низким барьером входа, гибким рабочим графиком и возможностью совмещения. Это мировой тренд, появившийся благодаря цифровизации экономики. В некоторых странах доля уже достигает свыше 10%.

«По понятным причинам платформенная занятость наиболее распространена в сфере услуг. Но мы также видим перспективу роста платформенных работников в таких отраслях, как промышленность и строительство. Еще одним вызовом является растущая потребность экономики в кадрах со средним профессиональным образованием. При этом, мы наблюдаем несоответствие между спросом со стороны бизнеса и предложением рабочей силы. Спрос на специалистов с профессионально-техническим образованием на 70% превышает потребность в выпускниках с высшим образованием. В то время, как объем предложения рабочей силы среднего и высокого уровня квалификаций остается одинаковым», – пояснила министр.

Она также отметила неудовлетворительное качество рабочей силы, причем как текущей, так и будущей.

В этой связи Минтруда планирует повышать эффективность госинвестиций, увеличивать количество качественных рабочих мест, усилять кадровый потенциал, формализировать занятость, развитие экосистемы занятости.

«Сейчас у нас есть возможность в режиме реального времени видеть ключевые показатели рынка труда. Активное внедрение технологий искусственного интеллекта позволяет нам предвидеть потенциальные проблемы и принимать своевременные меры, выявлять нарушения и делать более качественные прогнозы», – резюмировала Светлана Жакупова.

В ходе заседания депутат Асхат Аймагамбетов усомнился в статистических данных в реализации программ по борьбе с безработицей.