«Вопросов много» – мажилисмен усомнился в статданных по борьбе с безработицей

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова выступила на правительственном часе в Мажилисе. Глава МТСЗН проинформировала депутатов о развитии рынка труда и усилении кадрового потенциала в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Асхат Аймагамбетов в ходе правчаса в Мажилисе усомнился в статистических данных в реализации программ по борьбе с безработицей, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Как получается, что каждый год у нас трудоустраивают по миллиону человек, а безработица остается такая же? Такими темпами проблема безработных и самозанятых должна была быть давно уже решена. Вообще, когда говорим о статистике по трудоустройству, невольно начинаешь сомневаться в законах арифметики», - возмутился он.

Депутат привел данные, что по итогам 2023 года трудоустроено 963 тысяч человек, но парадокс в том, что при этом число безработных составляет всего 445 тысяч человек.

«Вопросов много. Сегодня емкость рынка труда Казахстана ограничена. Ежегодно на рынок выходило около 200 тысяч, сейчас уже 250 тысяч, а через 5 лет будет уже 350 тысяч. По оценке экспертов, к 2030 году мы ожидаем сильное давление на рынок. Все это показывает на системные проблемы», - сказал Аймагамбетов.

#мажилис #статистика #безработица #Аймагамбетов

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