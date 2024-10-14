«Вопросов много» – мажилисмен усомнился в статданных по борьбе с безработицей

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова выступила на правительственном часе в Мажилисе. Глава МТСЗН проинформировала депутатов о развитии рынка труда и усилении кадрового потенциала в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Асхат Аймагамбетов в ходе правчаса в Мажилисе усомнился в статистических данных в реализации программ по борьбе с безработицей, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Как получается, что каждый год у нас трудоустраивают по миллиону человек, а безработица остается такая же? Такими темпами проблема безработных и самозанятых должна была быть давно уже решена. Вообще, когда говорим о статистике по трудоустройству, невольно начинаешь сомневаться в законах арифметики», - возмутился он.

Депутат привел данные, что по итогам 2023 года трудоустроено 963 тысяч человек, но парадокс в том, что при этом число безработных составляет всего 445 тысяч человек.