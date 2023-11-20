Осталось дать последний бой

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Сегодня ночью решится судьба сборных Казахстана и Словении, которые разыграют последнюю путевку на ЕВРО-2024
в своей группе.

фото kff.kz

В пятницу вечером большинство казахстанцев прильнуло к экранам телевизоров, чтобы понаблюдать за очередным историческим поединком своей национальной сборной, которая должна была сделать еще один шаг к своей футбольной мечте – выходу в финальную часть чемпионата Европы.

Конечно же, особенно повезло тем, кто воочию наблюдал за поединком на столичной «Астана Арене». В этот день стадион до отказа заполнили фанаты сборной, среди которых были Глава государства Касым-Жомарт Токаев, всемирно известный певец Димаш Кудайберген, олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин и другие. Это было полное единение, а главное – уверенность в победе сборной Казахстана.

Сам же матч, несмотря на то, что мы встречались на своем поле с командой, которая имеет самый низкий рейтинг в Международной федерации футбола – Сан-Марино, получился нелегким.

Во-первых, наша сборная понесла большие потери, перед игрой лишившись из-за травм своих лидеров. Во-вторых, на поле не вышли и другие ведущие футболисты, у которых были желтые карточки, либо в этой игре был риск получить предупреждение, а значит, не выйти на поле в еще более решающем следующем поединке против Словении. А в-третьих, санмаринцы умеют играть в футбол, что они и продемонстрировали в своей последней игре против лидера нашей группы – Дании, уступив им с минимальным счетом 1:2.

Тем не менее никто не сомневался, что виктория будет на нашей стороне. Героем встречи стал футболист костанайского «Тобола» Ислам Чесноков, который открыл счет на 19-й минуте, а на 51-й записал в свой актив полноценный дубль. На 60-й минуте защитник итальянского клуба «Пьетракута» Симоне Франчози отыграл один мяч. Ну а точку в поединке с пенальти на 92-й добавленной минуте поставил нападающий столичной «Астаны» Абат Аймбетов, который хладнокровно реализовал 11-метровый удар. Окончательный счет матча – 3:1 в нашу пользу.

В субботу ночью в нашей группе состоялась еще одна значимая для Казахстана игра. Сборная Дании принимала на своем поле Словению и добилась победы с минимальным счетом 2:1. Это значит, что потомки викингов досрочно вышли в финальную часть ЕВРО-2024, а оставшуюся вторую путевку как раз и разыграют между собой словенцы и казахстанцы. Их поединок пройдет в ночь с 20 на 21 ноября и начнется в 1.45 по времени Астаны.

Кстати, в победный для нас день хотелось бы отметить и ряд наших болельщиков (всего на стадионе собрались 30 100 человек), которые после матча присоединились к волонтерам «Астана Жастары» и убрали за собой и другими фанатами весь мусор с арены. Это говорит о том, что сейчас растут не только наши футболисты, но и болельщики, а также в целом культура посещения больших мероприятий.

 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2024

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ГРУППА Н

М Команда И В Н П Г О
1 Дания 9 7 1 1 19-8 2
2 Словения 9 6 1 2 18-8 19
3 Казахстан 9 6 0 3 15-10 18
4 Финляндия 9 5 0 4 16-9 15
5 Северная Ирландия 9 2 0 7 7-13 6
6 Сан-Марино 9 0 0 9 2-29 0

 

#Спорт #футбол #Евро-2024

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