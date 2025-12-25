В Астане прошла торжественная церемония передачи останков казахстанских солдат Байбола Рахметова и Мусакана Калмурзаева, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минобороны

Церемония состоялась в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, ветеранских и общественных организаций, местных исполнительных органов, военнослужащие, воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз», а также родственники погибшего воина Байбола Рахметова.

Ритуал встречи останков красноармейцев прошёл с участием Центрального военного оркестра и роты почётного караула.

Возвращение павших воинов на родную землю стало возможным благодаря работе поисковых отрядов, проводивших полевые исследования на территории Псковской области Российской Федерации.

Выступая на церемонии, начальник департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны полковник юстиции Тлеухан Басхожаев подчеркнул, что Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для казахстанского народа. По его словам, более 1,2 миллиона казахстанцев были призваны на фронт, свыше 600 тысяч из них не вернулись с полей сражений, их подвиг навсегда останется нравственным ориентиром для будущих поколений.

От имени поискового отряда «Мемориальная зона» его основатель, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва Майдан Кусаинов вручил представителям павших воинов посмертную медаль «За доблесть и верность долгу».

Байбол Рахметов, 1917 года рождения, уроженец Кызылорды, служил наводчиком орудия 356-го стрелкового полка 1101-й стрелковой дивизии, был награждён орденом «Красной Звезды». Его останки обнаружены поисковым отрядом «Обелиск».

Мусакан Калмурзаев родился в 1921 году в Южно-Казахстанской области. Его останки были найдены участниками поискового объединения «Псковский рубеж» вблизи деревни Турки-Перевоз Псковской области.

Перезахоронение останков воинов состоится с соблюдением воинских почестей: Байбол Рахметов будет предан земле в Кызылординской области, Мусакан Калмурзаев — в Туркестанской области.