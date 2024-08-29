Осудили карагандинца, избившего водителя скорой помощи

Закончилось разбирательство по делу о нападении на водителя неотложки Торегали Бериккалиулы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд признал жителя Караганды Нурболата Бакебаева виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание любитель почесать кулаки будет в колонии минимальной безопасности.

Судья не нашел причин для того, чтобы назначить условное наказание. Он учел, что потерпевший водитель машины скорой помощи находился при исполнении своего профессионального долга.

Напомним: инцидент произошел в январе нынешнего года, когда бригада медиков приехала на вызов к ребенку с подозрением на корь. К водителю неотложки, который стоял во дворе, подошел мужчина и стал кричать, что спецмашина перекрыла ему дорогу. За этим последовало нес­колько ударов в лицо.

Торегали потерял сознание. Все это на камеру своего служебного планшета сняла вышедшая из подъезда фельдшер.

Добавим, что водитель неотложки сумел добиться компенсации морального вреда. Однако суд снизил ее размер с 5 млн до 2 млн тенге.

Приговор районного суда Караганды еще не вступил в законную силу.