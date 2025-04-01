Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом Тараза осужден и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по Жамбылской области Кемелов Д., сообщает Kazpravda.kz

По информации Антикора, он признан виновным в неоднократном получении взяток от 100 до 450 тыс. тенге от владельцев и водителей грузовых автомашин Мамырова М., Абдуллаева Н. и Канатова Е. за беспрепятственное перемещение по территории области.

Мамыров, помимо дачи взятки, выступил посредником в получении взятки Кемеловым от Абдуллаева и Канатова.

Кемелову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, Мамырову – 3 года лишения свободы, взяткодателям Абдуллаеву и Канатову – штраф в размере 5,6 млн тенге каждому.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях, добавили в Антикоре.