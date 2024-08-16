Осужден спортивный директор футбольного клуба «Жетісу»

Он признан виновным в хищении из бюджета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба «Жетісу» Иманкулова Д.М., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Он признан виновным в хищении мошенническим путем бюджетных средств в размере 5,5 млн тенге под предлогом выдачи бонуса к трудовому договору футболиста.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, сообщили в агентстве.

Также в рамках досудебного расследования задержан бывший директор ТОО «ФК Акжайык».