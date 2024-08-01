Арестован бывший директор ФК «Акжайык»
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Ведется расследование
В рамках досудебного расследования задержан бывший директор ТОО «ФК Акжайык». Об этом сообщило Агентство РК по противодействию коррупции, передает Kazpravda.kz
«Антикоррупционная служба подтверждает, что c санкции суда подозреваемый взят под стражу», - говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
Иная информация в рамках ст.201 УПК РК распространению не подлежит, добавили в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании Азамата Шайхы. Он возглавлял ТОО «ФК Акжайык» до конца июня 2022 года.