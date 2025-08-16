В Кызылорде в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления по противодействию экстремизму областного департамента полиции и департамента Комитета национальной безопасности по Кызылординской области и городу Байконыру, задержана 39-летняя жительница областного центра. По данным стражей порядка, сторонница деструктивного религиозного течения распространяла в социальной сети TikTok радикальные аудио- и видеоматериалы религиозного характера, пропагандирующие терроризм.
