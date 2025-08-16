Как сообщил начальник управления по противодействию экстремизму ДП области полковник полиции Куаныш Оразов, в отношении задержанной проведено расследование по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса с назначением соответствующих экспертиз.

– В ходе судебного разбирательства гражданка признана виновной и решением кызылординского городского суда приговорена к семи годам лишения свободы. Хочется отметить, что правоохранительные органы уделяют особое внимание профилактике распространения противоправного контента в Интернете. Распространение информации радикального характера в Сети – это не просто нарушение закона, а прямая угроза общественной безопасности. Мы продолжим выявлять и пресекать такие дейст­вия во взаимодействии с другими компетентными органами, – сооб­щил Куаныш Оразов.