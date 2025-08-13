Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры экстрадировали из России осужденного гражданина Казахстана для исполнения приговора суда, сообщает Kazpravda.kz

В 2014 году он в группе лиц по предварительному сговору сбывал на территории Павлодара наркотические средства в особо крупном размере.

«При транспортировке 66 кг марихуаны и 8 кг гашиша в целях их дальнейшего сбыта фигурант был задержан сотрудниками полиции. Однако в 2015 году приговором суда он был оправдан. В последующем, по протесту прокурора оправдательный приговор был отменен и ему назначено наказание в виде 10 с половиной лет лишения свободы», – сказано в информации.

За это время злоумышленник, желая избежать уголовного наказания, скрылся от правосудия, в связи с чем был объявлен в международный розыск, где находился свыше шести лет.

В декабре прошлого года разыскиваемый был задержан на территории Московской области и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор и теперь ему предстоит отбыть вышеуказанное наказание.