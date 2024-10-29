Осужденные организаторы финпирамиды вернули деньги потерпевшим в Актюбинской области

Досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды «World Business Consulting» окончено АФМ в Актюбинской области.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подозреваемые проводили в Актобе презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная в Казахстане.

На презентациях они рассказывали о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупок квартир по всему миру и приобретении новых авто. Тем самым путем обмана убеждали граждан вложить деньги с обещанием получения ежемесячных дивидендов.

Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге.

Приговором суда двое граждан осуждены к пяти годам лишения свободы условно.

«Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме», - говорится в сообщении.

В целом, с начала года АФМ завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами, организаторы которых нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге.

Всего с начала текущего года состоялось 35 приговоров в отношении 53-х лиц за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид. Осуждённые лишены свободы на срок от 2 до 9 лет.

На блокировку направлено более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Заблокировано почти 300 чатов в соцсетях. Таким образом, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.

С начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.