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Экономика
Осуждены члены преступной группы "Кумековы"

Различные сроки тюремного заключения по итогам суда получили члены преступной группы "Кумековы", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

Сообщается, что территориальным Департаментом АФМ по Жамбылской области расследовалось уголовное дело в отношении организованной преступной группы "Кумековы".

"Установлено, что супруги Кумековы руководили 7 активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определённую роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лжепредприятий. В результате незаконной деятельности ОПГ в государственный бюджет не поступили средства на сумму более 1 миллиарда тенге в виде налогов. Судом, помимо конфискации офиса и изъятых 17 млн тенге, также удовлетворён гражданский иск органов государственных доходов о взыскании суммы причинённого ущерба на сумму более 10 миллиардов тенге", – говорится в сообщении.

Приговором суда участникам ОПГ назначены различные сроки от 3 до 5 лет отбывания наказания в исправительных учреждениях, супруги Кумековы получили 7 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путём.

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