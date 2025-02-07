От бюрократии к удобству: как цифровизация улучшает госуслуги

За 2024 год Казахстан достиг значительных результатов в реализации поручения главы государства. Были разработаны нормативные и методологические основы цифровой трансформации, сформирована экспертная база и запущены масштабные реформы в различных сферах, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех. Для этого предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления. Его суть заключается в том, что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах», – отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Одним из ключевых инструментов цифровой трансформации стал реинжиниринг бизнес-процессов. В результате пересмотра более 1 200 государственных процессов в 23 госорганах оптимизировано 468 бизнес-процессов, что позволило сократить сроки их выполнения в среднем на 45%.

В частности, в Министерстве сельского хозяйства реинжиниринг 98 процессов привёл к сокращению сроков оказания услуг на 55%. В Министерстве внутренних дел и Министерстве национальной экономики этот показатель составил 55% и 85% соответственно.

Ключевым достижением года стало повышение уровня цифровизации госуслуг. По данным ООН, Казахстан вошёл в топ-10 стран по индексу онлайн-услуг и занял 24-е место среди 193 стран по уровню цифровизации.

На сегодня более 93% населения имеют доступ к электронным услугам через портал eGov. 90,8% госуслуг доступны через смартфоны. Внедрение биометрической идентификации и QR-подписей упростило процесс получения электронных услуг — за год казахстанцы подписали более 23 миллионов документов с помощью QR-кодов.

Цифровая трансформация в Казахстане направлена на то, чтобы сделать государственные услуги более удобными, доступными и эффективными.

Вот лишь несколько примеров цифровых решений, которые уже принесли ощутимую пользу казахстанцам:

• Цифровой военный билет полностью заменил бумажные документы.

• Онлайн-зачисление в детские сады сделало процесс прозрачным благодаря системе ваучерного финансирования.

• Внедрение «Европротокола» позволило оформлять ДТП без участия полиции, сократив сроки получения страховых выплат с 40 до 5 дней.

• Автоматизация исполнительного производства исключила участие частных судебных исполнителей, снизив финансовую нагрузку на граждан.

• Цифровизация упростила поступление в детские сады, школы, вузы и общежития, а также оптимизировала процессы в здравоохранении, социальной защите и регистрационных услугах.

В 2025 году запланировано сокращение сроков 44 госуслуг, перевод 20 госуслуг в проактивный формат, а также трансформация 35 госуслуг.

Результаты цифровой трансформации уже сегодня ощутимы для миллионов казахстанцев. Каждый проект направлен на повышение удобства, прозрачности и доступности государственных услуг. Повышение уровня цифровизации улучшает доступ к образованию, здравоохранению и социальным услугам, делая их более удобными и справедливыми. Теперь многие госуслуги доступны в онлайн-формате, без очередей и лишних бюрократических процедур.