Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.

Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.

Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу.

В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.