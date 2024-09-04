От источников к Тайказану: священные воды Казахстана прибудут в столицу

Столица , ВИК - 2024
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Дана Аменова
корреспондент

«Бірлік Керуені» — значимое культурное событие, являющееся частью 5-х Всемирных игр кочевников, которое объединит всех жителей республики из 20 регионов Казахстана и станет символом единства и культурного разнообразия страны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках 5-х Всемирных Игр Кочевников 6 сентября в Астане пройдет торжественное мероприятие «Бірлік Керуені» с красочным театрализованным представлением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

В день проведения мероприятия «Бірлік Керуені» караван, возглавляемый представителями регионов, это спортсмены, общественные деятели, герои регионов из разных областей, доставят воду в Астану из священных источников Казахстана.

Вода, набранная в разных уголках страны, соединится в Тайказане в Астане в день открытия Игр и станет главным символом единения.

В сакральном источнике каждого региона РК был произведен забор воды для наполнения торсыка. Именно эта вода станет ключевым элементом церемонии открытия спортивного мероприятия. Для проведения процедуры забора воды в столице выбран источник реки Есиль, которая является главной водной артерией столицы. Она протекает практически через весь город и является одной из достопремечательностей столицы.

В городской администрации отметили, что караван в составе батыров из разных регионов с торсыками, наполненными сакральной водой, проследует яркой процессией к месту церемонии открытия.

В составе каравана, украшенного в традициях и стилистике каждого региона, помимо сосуда с водой, направятся творческие коллективы, которые примут участие в культурной программе. 

В день проведения «Бірлік Керуені» концертную программу представят такие коллективы, как ансамбль барабанщиков Royal Beats, группа «Жошы», а также другие артисты Казахстана. В числе исполнителей — звезды казахстанской эстрады: ARO, Қуандық Рахым, Маржан Арапбаева, Газизхан Шекербек, Акбота Керимбекова, Ayree, Мирас Жугунусов.

Официальное начало мероприятия - 6 сентября в 17:00 на территории ЭКСПО (с 16:00 будет играть диджей, также пройдут викторины для участников).

В связи с проведением «Бірлік Керуені», с 13:00 до 21:00 планируется временное перекрытие части дорог вблизи ЭКСПО по улицам Туркестан и Акмешит.

Напомним, телеканал «24KZ» рассказал о подготовке спортсменов из Германии к Пятым Всемирным играм кочевников.

#Астана #вода #ВИК #священный #тайказан

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