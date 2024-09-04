ВИК - 2024: немецкие лучники настроены на победу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Телеканал «24KZ» рассказал о подготовке спортсменов из Германии к Пятым Всемирным играм кочевников, сообщает Kazpravda.kz

Тренировки проходят на специальной площадке. Лучники оттачивают мастерство, стреляя по объёмным моделям животных, к примеру, бурого медведя и косули.

В окрестностях города Эрда, в 500 километрах от Берлина, можно встретить многих животных, начиная от архаров и оленей, и заканчивая мелкими грызунами. Однако на тренировках лучники стреляют не по ним, для этого у них есть тренировочная зона с 30-ю объёмными мишенями на трёхкилометровой тропе. Она была создана по образцу охотничьих площадок США. Здесь в меткости упражняется и Штефани Берендт, лучница с 10-летним стажем, которая выиграла золото и бронзу на Играх кочевников в Кыргызстане. Новая цель Штефани на состязаниях в Астане – выступить еще лучше.

«В традиционной стрельбе из лука в Германии важно сосредоточиться. У нас соревнования проводятся с перемещением от одной мишени к другой. Необходимо учитывать погоду, направление ветра и даже температуру. Нужно забыть о других проблемах в своей жизни и приступить к делу с холодной головой. Физическая сила и психологическое состояние должны быть под контролем одновременно и постоянно», - делится член сборной Германии по стрельбе из лука Штефани Берендт.

В предстоящем соревновании за Германию вместе со Штефани выступят её коллеги Верина Хохофф и Майке Штамер. Все трое — школьные учителя. В Германии традиционные виды спорта не получают финансовой поддержки от государства, поэтому лучники занимаются этим как хобби. Например, Верина Хохофф, кроме управления школой, успевает заниматься и изготовлением луков. И здесь есть свои тонкости, отмечает спортсменка.

«Лук должен быть симметричен по обе стороны. Если жесткость или гибкость превышают норму, это сказывается на качестве инструмента. Обычно лук выравнивают с помощью специального оборудования, процесс занимает около двух дней. В качестве материала используется ясень», - объясняет член сборной Германии по стрельбе из лука Верина Хохофф.

Лучники тренируются здесь каждую неделю, независимо от времени года. Основные конкуренты, по их мнению, – атлеты из Турции и Венгрии. Причем, главное для них все же не победа, им важно профессионально развиваться и узнавать больше о представителях других народов.

«Я очень рада возможности участвовать во Всемирных играх кочевников. Это отличная возможность увидеть множество иностранных спортсменов на арене и обменяться опытом. Мы узнаем много нового о других культурах. Это для меня очень интересно», - говорит член сборной Германии по стрельбе из лука Майке Штамер. «На прошлых Играх кочевников мы узнали много о Кыргызстане. В этот раз хотим узнать больше о Казахстане. Слышали, что соревнования пройдут недалеко от Астаны. В свободное время планируем исследовать город и попробовать национальную кухню. Эта поездка — отличная возможность для знакомства с вашей страной», - добавила Верина Хохофф.

В истории Всемирных игр кочевников Германия выигрывала медали только в стрельбе из лука. В этом году они также намерены побеждать. А еще им важно проанализировать действия соперников и разработать собственную стратегию для достижения результатов, добавил телеканал.