Фото: пресс-служба театра

Симфонический оркестр театра порадовал меломанов на очередном концерте классической музыки, раскрывшим богатое многообразие и глубину академического искусства. Художественная драматургия вечера была выстроена как художественный диалог двух миров: традиции казахского симфонизма и русского романтизма органично дополнили друг друга. Такое сочетание позволило продемонстрировать, как национальное музыкальное мышление и европейская академическая традиция способны взаимно обогащать и усиливать художественное впечатление.

Первым номером программы прозвучали три части Сюиты из балета «Степная легенда» Тлеса Кажгалиева – выдающегося казахского композитора, по праву считающегося классиком национального симфонизма. Он сумел соединить фольклорное интонационное начало с развитым симфоническим мышлением, создавая самобытный музыкальный язык и масштабные художественные образы.

К слову, балет «Степная легенда», написанный на либретто балетмейстера Заура Райбаева, изначально задумывался как сценическое произведение, однако так и не был завершён. Тем не менее, музыкальный материал оказался настолько выразительным, что получил самостоятельную концертную жизнь в виде симфонической сюиты. Произведение неоднократно исполнялось за рубежом – в Вене, на Мальте и в Лондоне.

С первых нот стало очевидно, что оркестр действует как единый художественный организм. Он продемонстрировал собранность, внутреннюю дисциплину и уверенное владение крупной формой, задав высокий исполнительский уровень всей программе. Разумеется, во многом это благодаря труду главного дирижёра оркестра Ерлана Бейсембаева. Его дирижерский жест отличался четкостью и уверенностью, а подход к интерпретации – продуманной дисциплиной и точностью. Но это было не ремесленное следование партитуре, а внимательное и осмысленное толкование произведений, где темп, динамика и ансамблевый баланс подчинены общей драматургии.

«Для оркестра эта программа стала важным этапом в творческом развитии. Музыка Тлеса Кажгалиева и Сергея Рахманинова требует разного художественного мышления, но при этом общей внутренней собранности и ответственности за форму. В работе над концертом для меня было принципиально важно, чтобы оркестр не просто сопровождал солистов, а жил в едином музыкальном пространстве, чувствовал драматургию и развитие каждого произведения.

Мы много репетировали, уделяя большое внимание звуку, ансамблю и взаимодействию внутри оркестра. Такие программы – всегда серьезный профессиональный вызов, но именно они позволяют коллективу расти, расширять свои возможности и постепенно переходить к более масштабным симфоническим задачам», – сказал он.

Затем концерт продолжился музыкой великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова, ставшего символом позднего романтизма. Его знаменитый «Вокализ» прозвучал в исполнении артистки оркестра Даны Дженсикпаевой в сопровождении струнных инструментов.

«Вокализ» в моем понимании ассоциируется с особым пространством внутренней тишины и сосредоточенности. Несмотря на отсутствие слов, в музыке заложено огромное эмоциональное напряжение, и задача исполнителя – донести его предельно честно, без внешних эффектов. Здесь важно сохранить ощущение вокального начала даже в фортепианном исполнении, чтобы музыка «дышала», была пластичной и естественной. Диалог с оркестром и дирижёром складывался очень органично. Мы искали единое дыхание, общий темп внутреннего движения, чтобы фортепиано и струнные звучали как единое целое», – рассказала пианистка.

Кульминацией вечера стало исполнение одного из шедевров мировой классики – Второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова, где солистом выступил заслуженный деятель Казахстана Нурлан Измаилов.

Добавим, что шедевр мировой музыкальной классики впервые прозвучал на сцене столичного театра. Произведение, ставшее ярким воплощением бушующего романтизма, требует от музыкантов глубокого эмоционального погружения, интеллектуальной ясности и филигранной техники. Концерт одинаково сложен как для оркестра, так и для пианиста, поскольку предполагает безупречный ансамбль и высокую культуру совместного музицирования.

В особенности, в репертуаре Нурлана Измаилова данный музыкальный материал имеет особое значение.

«В 31 год я участвовал в конкурсе имени Сергея Рахманинова, будучи доцентом Алматинской консерватории, и затем играл этот концерт с разными дирижерами. Для меня это биографическое произведение», – пояснил он.

Примечательно, что Нурлан Тохтарович Измаилов исполняет Второй концерт Рахманинова исключительно по памяти: по его словам, нот этого произведения у него даже нет, и к партитуре он обращается лишь время от времени, чтобы освежить детали.

«Это уже второй наш концерт с оркестром театра под управлением дирижёра Ерлана Бейсембаева. Мы часто репетировали, что дало результат. Ни разу не промахнулись ансамблево во время исполнения. Радует, что оркестр растет. Начинался он с небольшого коллектива из нескольких человек, сопровождавший спектакли. А сейчас оркестр выступает с большими симфоническими концертами. Пока они не решаются играть симфонии, но считаю, что сейчас они уже способны на это», – подчеркнул пианист-виртуоз.

Реакция публики была восторженной. Зрители долго не отпускали артистов со сцены, и концерт получил продолжение в виде бисов. В исполнении солиста Нурлана Измаилова прозвучали Прелюдия соль минор Сергея Рахманинова и Этюд № 12 Александра Скрябина, ставших эмоционально насыщенным завершением вечера.

Пианист также поделился личной интересной историей, которая его связывает с творчеством Рахманинова. Впервые он услышал Прелюдию соль минор в девятилетнем возрасте во время просмотра американского документального фильма, посвященном событиям военного времени. Сильное впечатление на него произвел эпизод, снятый на аэродроме, где за роялем был Эмиль Гилельс – один из выдающихся пианистов своего времени.

Символично, что впоследствии именно Гилельс стал педагогом Нурлана Тохтаровича Измаилова. Позже он услышал знаковое произведение в живом исполнении мастера. Попасть на такие концерты было крайне сложно – билеты раскупались моментально – однако ему посчастливилось на них побывать, и этот опыт сыграл важную роль в его творческом становлении и формировании художественного мышления.

Концерт органично дополнил палитру классических программ насыщенного сезона. Музыкальные вечера постепенно складываются в единый цикл: коллектив обращается к масштабным симфоническим полотнам, задавая высокую исполнительскую планку. Такие события становятся важным этапом в развитии театра и оркестра, расширяя их художественные горизонты и находя живой отклик у слушателей. Именно в рамках подобных проектов на сцене Казахского национального музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева впервые прозвучали фортепианные концерты П. Чайковского и С. Рахманинова.