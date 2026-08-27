Есть только миг…

Выставка открылась накануне Дня города. Как пояснили организаторы, к участникам предъявлялось единственное требование: работы должны быть художественными, оригинальными. В итоговую экспозицию вошли десятки цветных и черно-белых снимков, пейзажей и портретов, кадров повседневности и праздничных дней, выполненных в разных техниках. Живой интерес вызвал раздел, посвященный устькаменогорцам. По словам посетителей, подборка снимков, где люди смеются, веселятся, занимаются спортом, подшучивают друг над другом, создает атмосферный привлекательный образ города. Как отметил старожил областного центра Серик Койбагаров, хорошей идеей стала зона с историческими видами Усть-Каменогорска. Посетители смогли получить представление о том, как менялся город. А самыми эффектными оказались фото, сделанные с помощью дронов – с высоты птичьего полета.

– Любители фотографии – это философы, – поделился мнением пенсионер. – Они фиксируют мгновения, из которых состоит жизнь.

В целом выставка объединила работы опытных мастеров и молодых любителей. По словам фотографа с полувековым стажем Василия Ляпунова, в отличие от пленочных аппаратов, где на счету был каждый кадр, современные цифровые камеры поз­воляют сделать за сессию сотни снимков. Из них два-три могут стать творческими удачами.

В программу Frame Fest также вошли фотоквест, викторины, конкурс Reels, творческий перформанс, концертная программа. Как заключили организаторы, живой интерес к выставке дал повод подумать о том, чтобы проводить ее ежегодно.