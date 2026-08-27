Есть только миг…

В Усть-Каменогорске на выставке Frame Fest мастера фотокадра представили свой взгляд на областной центр Восточного Казахстана и его жителей.
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